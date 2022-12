Filho de ex-governador Orleir Cameli morre em Rondônia; família tenta transladar corpo

Mais um novo nome do secretariado da gestão do Estado do Acre para o quadriênio 2023-2026 foi anunciado pelo governador Gladson Cameli nesta quarta-feira, 28. Trata-se de Marcos Santiago Motta como procurador-geral do Estado, função que já exerce desde dezembro de 2021.

A escolha de Motta segue o princípio de perfil técnico e de escolhas pessoais com base na unidade e confiança na equipe que irá ajudar o governador na gestão do Estado pelos próximos quatro anos. A Procuradora Geral do Estado (PGE) cumpre uma função de extrema importância na gestão, resguardando juridicamente os atos administrativos do Poder Executivo e atuando na defesa de políticas públicas que beneficiem a população.

“A PGE é uma das instituições mais sérias e transparentes do nosso estado. Isso se deve ao trabalho árduo desempenhado pelos procuradores e demais servidores ao longo dos últimos 45 anos e por isso precisamos manter o trabalho que vem sendo executado e que tem dado certo”, disse Gladson Cameli ao confirmar o nome de Motta.

Na terça-feira, 26, Cameli já tinha anunciado o nome dos primeiros secretários da nova gestão, incluindo toda a cúpula da Segurança Pública, Casa Civil, Fazenda, Educação e Secretaria de Governo. Até a próxima sexta, 30, os nomes dos demais secretários da segunda gestão serão anunciados.

Marcos Santiago Motta – (Procurador Geral do Estado) – ingressou na PGE em 2004 por meio de concurso público. Antes foi servidor do IBGE, do Ministério Público do Estado do Acre e do Tribunal Regional Eleitoral do Acre. Também atuou como Juiz Eleitoral do Tribunal Regional Eleitoral, presidiu a Associação dos Procuradores do Estado do Acre e já exerceu a sub-chefia da Casa Civil.