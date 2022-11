Nada contra as urnas

A OPOSIÇÃO, que sofreu uma derrota fragorosa na última eleição, não elegendo ninguém para o Senado, para a Câmara Federal, e diminuindo a sua representação na Assembleia Legislativa, e ainda ficando longe de ganhar o governo, precisa se reinventar para as próximas disputas majoritárias.

A começar pela eleição municipal de 2024. Se entrar dividida no pleito para a prefeitura da capital, como aconteceu na última eleição estadual, pode sofrer outra derrota acachapante. Os dirigentes da oposição precisam perder o ego de cada um olhar apenas para o umbigo. Ou fazem uma grande frente plural, como aconteceu com o extinto e vitorioso MDA, ou seus políticos vão ficar de bengala perdendo uma eleição atrás da outra.

Ficaram 20 anos no poder, e podem ficar 20 anos fora do poder, se permanecerem pendurados no sectarismo de que podem resolver tudo com cada um para o seu lado. A não ser que queiram se tornar masoquistas. Juízo não se compra num boteco. As urnas não costumam perdoar os amadores na política.

AFASTA DE MIM ESTE CÁLICE

AO PEDIR ao Ministério da Justiça que mande a Força Nacional desbloquear a BR-364, o governador Gladson mostra que quer desvincular sua imagem do golpismo.

NINGUÉM ENTENDEU

O JORGE VIANA seria hoje deputado federal e poderia puxar um outro nome na aliança política formada pelo PT-PCdoB-PV. Ninguém entendeu ele ir para uma disputa do governo, com uma candidatura de alto risco.

PEDIDO CONJUNTO

UMA FONTE palaciana informou ao BLOG que a decisão do Gladson de demissão do militante bolsonarista Ruy Birico de cargo de confiança, foi reforçada por um pedido conjunto dos 24 deputados feito neste sentido.

ESPERTEZA COME O DONO

A JUSTIÇA ELEITORAL pôs o PL no canto do ringue com seu pedido de anulação de várias urnas do segundo turno. Mandou aditar ao pedido também as urnas do primeiro turno, que se anuladas derrubariam toda bancada federal do PL. Esperteza cresce e come o dono.

POSIÇÃO FIRME

QUEM TOMOU uma posição firme contra os atos golpistas de fechamento da BR-364, foi o líder do governo na ALEAC, deputado Pedro Longo (PDT), que denominou os atos como “esbirros da ditadura”.

PODE IR PENSANDO

PELAS informações que tenho, é bom o prefeito Bocalom (PP) pensar em outra sigla para disputar a reeleição. O nome do coração do Gladson para a disputa da PMRB, é o da deputada federal eleita Socorro Neri (PP).

É LEI

A LEI ELEITORAL especifica que, o parlamentar que cometer infidelidade partidária, é passível de perda do mandato. O PT e o PSD apenas estão aplicando a Lei.

VALE PARA OS DOIS

AS URNAS que elegeram o Lula este ano foram as mesmas que elegeram o Bolsonaro em 2018. Se são fraudes neste pleito, também, foram no de 2018. Não há como separar estes dois casos, porque vale para ambos.

GABINETE CIVIL

DEVE SER ESTE o cargo que será ocupado pelo Rômulo Grandidier, no próximo governo do Gladson. A decisão já estaria tomada, faltando apenas ser feita a nomeação.

BASTANTE REDUZIDA

A OPOSIÇÃO vai ser muita reduzida na nova legislatura na Assembleia Legislativa. A base do governo deverá voar em céu de brigadeiro, aprovando o que quiser.

PEDIDO DOS MANDATOS

NÃO SE APLICA aos prefeitos que serão expulsos do PT, mas há dentro do partido o sentimento de pedir os mandatos dos vereadores que apoiaram adversários na última eleição. Podem ir pensando em contratar bons advogados.

FOCO FUTURO

O FOCO FUTURO do governador Gladson é cumprir um segundo mandato com visibilidade, para que dispute a eleição do Senado em 2026, com certa tranquilidade.

MANDATOS ENCERRADOS

EM 2026 serão duas vagas do Senado em disputa, as dos senadores Petecão (PSD) e do senador Márcio Bittar (União Brasil). Não se sabe se ambos disputarão a reeleição. É cedo para uma avaliação a esse respeito.

CARTA DE SEGURO

O REPUBLICANOS não vai para a oposição ao governo do Lula. A direção nacional tirou uma posição de deixar os parlamentares do partido com independência para atuar. Na política, se chama isso de carta de seguro.

MEME NO FUTEBOL

A MEME que corria ontem era que a Argentina vai pedir a anulação da partida contra a Arábia Saudita por ter pedido o jogo. Política e futebol, é com o brasileiro.

CEREJA DO BOLO

A CEREJA do bolo dos cargos federais no estado são o DNIT e o INCRA. O PT e o senador Sérgio Petecão (PSD) estão de olho nos dois órgãos, para nomear afilhados.

PERDA DE QUALIDADE

A DERROTA do deputado Daniel Zen (PT), vai por certo empobrecer o debate qualificado na ALEAC, na próxima legislatura. Zen é um dos melhores quadros do PT.

NÃO PODE SE DAR AO LUXO

O ACRE, um estado pobre e dependente do governo federal, não pode se dar ao luxo de ter um governador brigado com o presidente. Assim é que, a posição pragmática do governador Gladson deve ser entendida.

TERRITÓRIO LIVRE

ACRELÂNDIA e Plácido de Castro se tornaram território livre dos bandidos, pelo que se nota dos roubos e sequestros quase diários de produtores rurais. Na biqueira da Bolívia, o paraíso dos carros roubados, torna a troca dos veículos por droga algo rentável.

NÃO CONSEGUEM ENTENDER?

AS ELEIÇÕES não serão anuladas, não haverá golpe militar, a volta da ditadura, e o Lula vai assumir, por estarmos numa democracia. Não conseguem entender?

NÃO ACONTECERÁ NADA

O LULA VAI ASSUMIR, nenhuma igreja evangélica será fechada, o país não terá o regime comunista, a bandeira nacional não será vermelha, e tudo vai seguir como antes no quartel do Abrantes. O resto é a pura balela.

NOMES VEICULADOS

SOCORRO NERI, Jenilson Leite, Bocalom, Emerson Jarude, Marcus Alexandre, são nomes sempre citados quando se trata da eleição para a PMRB, em 2024.

FICOU UMA PORCARIA

O PREFEITO Bocalom tem primado por obras bem feitas. Mas, não foi o que aconteceu com o principal acesso do Tropical, a pavimentação é de baixa qualidade. Se der um pulo no local vai fazer a constatação desse registro.

NÃO CONVIDEM

NÃO CONVIDEM o deputado Neném Almeida e a direção do PODEMOS para o mesmo tacacá. Neném debita sua derrota a um boicote dos dirigentes à sua candidatura à reeleição.

FRASE MARCANTE

“Deus dá o leite, mas não o balde”. Ditado inglês.