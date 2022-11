Rua do Habitasa se prepara para a Copa com torcedor fã da Croácia

A participação do Acre na Semana Internacional do Café aumentou a animação no setor, especialmente porque as espécies conhecidas como robustas amazônicas, presentes em várias regiões do Estado, tem atraído a atenção dos compradores estrangeiros.

E os números são realmente alvissareiros para o agro acreano: a área plantada de café (levando em conta a proporção em hectares) cresceu 66% entre 2017 e 2021 -mas a produção (proporção em toneladas) tomou um embalo impressionante, aumentando em 265% no mesmo período.

Liderada pelo titular da Secretaria de Produção e Agronegócio do Acre (Sepa), Edvan Maciel, a comitiva acreana e os profissionais do comércio cafeeiro puderam trocar experiências sobre novas oportunidades do setor durante a SIC. Os gestores do Acre puderam participar de workshops e palestras, expandindo assim o conhecimento sobre o mercado.

É sabido que talvez o Acre não seja grande produtor, mas tem oportunidade de produzir um café com Indicação Geográfica de qualidade, o que agregaria importante valor ao grão colhido no Estado.

“Precisamos alinhar essa produção no modo ESG, é o que o mundo quer”, observa Edvan Maciel. Ele se refere ao tripé da sustentabilidade ambiental, social e de governança – Environment, Social and Governance, que se refere a um conjunto de práticas que, juntamente com a inovação, podem contribuir para um melhor atendimento das demandas do consumidor e da competição de mercado.