BR-364 é fechada próximo à Manoel Urbano

O prefeito de Porto Walter, César Andrade, entregou na noite desta segunda-feira, 31, a primeira academia ao ar livre do município, feita com recursos do Ministério da Defesa. A academia fica localizada na Praça Imaculada Conceição, atrás da Concha Acústica.

O espaço tem 17 aparelhos, incluindo equipamentos para simular caminhadas e fortalecer a musculatura.

“Com esse novo espaço vamos ajudar as pessoas a cuidar da saúde. Esse formato de academia faz parte de nossa política pública de esporte e lazer e esse recurso foi conseguido na gestão do ex-prefeito Barbary. Queremos mesmo é atender todas as necessidades da população”, ressaltou o gestor na inauguração, citando ainda que os equipamentos possuem padrão de qualidade, sendo de aço inoxidável.

O deputado federal eleito Zezinho Barbary e vereadores estiveram na entrega do espaço à população.