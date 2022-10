Neném Almeida é homenageado durante Assembleia do Sindicato dos Vigilantes

O Acre receberá o reforço das forças federais em 9 zonas eleitorais que abrangem 20 municípios, segundo autorização do Plenário do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Apenas Xapuri e Capixaba, que compõem a 2º Zona Eleitoral, não haverá a presença do Exército Brasileiro neste segundo turno, assim como aconteceu também no primeiro turno.

De acordo com o juiz eleitoral Luis Gustavo Alcalde Pinto, da 2ª Zona, que abrange os dois municípios, que juntos somam menos de 19 mil eleitores, a ausência das forças armadas nas duas cidades se dá por falta de necessidade desse reforço diante da situação de tranquilidade em que as eleições nesses locais se desenvolveram nos últimos 10 anos.

O magistrado explicou que os juízes das zonas eleitorais são consultados pelo Tribunal Regional Eleitoral (TER) a respeito da necessidade da presença do Exército nas respectivas cidades. “Nós entendemos com base na experiência e com base nos desenvolvimento dos trabalhos nos últimos 10 anos a não necessidade desse reforço”, disse.

No entanto, as duas cidades contam, segundo o magistrado, com o reforço das demais forças de segurança para garantir a ordem e o bom funcionamento dos trabalhos nos dois municípios, como o aumento do contingente da Polícia Militar, da Polícia Rodoviária Federal, Corpo de Bombeiros e Polícia Federal.

“Foi solicitado o reforço do efetivo da Polícia Militar, vão se apresentar mais 12 homens com quadriciclo e viaturas. Também foi solicitado um reforço da tropa da PRF no Entroncamento, para fazer a segurança de Xapuri, o aumento do efetivo do Corpo de Bombeiros, além de uma equipe da Polícia Federal, com um delegado, três agentes e uma escrivã”, esclareceu o juiz.

Em Xapuri, são 12.127 eleitores e em Capixaba 7.843, totalizando 19.970 cidadãos aptos a votar na 2ª Zona Eleitoral neste domingo, dia 30 de outubro, quando o Brasil escolhe o presidente da República.