De olho no Mundial, torcida do Fla chega cedo a Maison Borges para assistir final da Liberta

Foto: Sérgio Vale/ac24horas

Depois do protesto realizado pelos candidatos do concurso do Instituto Socioeducativo do Acre (ISE) nas escadarias do Palácio Rio Branco na manhã desta quarta-feira, 26, cobrando respostas do governo pela lentidão do concurso, o qual as provas foram realizadas há quase um ano, o governo se posicionou.

De acordo com o governo, a investigação social e criminal foi concluída no último dia 14 de outubro. O resultado foi encaminhado para empresa que elabora o concurso e nos próximos dias deve publicar o edital com o resultado, sem especificar uma data.

Após a divulgação da investigação social e criminal, o governo já pode chamar os aprovados para o curso de formação.

A explicação do governo não deixou os candidatos satisfeitos. “Isso a gente já sabia, não trouxeram nenhuma novidade. O problema é que eles não publicam e se não publicam, não chega nunca o curso de formação. Até porque ainda tem recurso. O que queremos é uma data correta”, diz uma aprovada que prefere não se identificar.