50 mil são esperados nos cemitérios da capital no dia dos finados

Uma colisão entre uma motocicleta e um ônibus de transporte coletivo da empresa Ricco deixou o jovem Luís Fernando Fernandes Aragão, 19 anos, gravemente ferido na noite desta quinta-feira, 27, no cruzamento da rua Floresta com a rua Passarela, no bairro Nova Estação em Rio Branco.

De acordo com informações de populares que presenciaram o acidente, Luís Fernando estava tomando tereré com os amigos e ao sair em sua motocicleta modelo Honda CG 160 Fan, de cor vermelha, placa QWN-0C38 com destino a sua casa, trafegando na rua Passarela, colidiu violentamente na lateral do ônibus, de placa LSZ-4I49, que trafegava no sentido centro-bairro na rua Floresta, na preferencial.

Com o impacto, Luís Fernando bateu fortemente a sua casa cabeça na lataria do ônibus e caiu desmaiado. O motorista do transporte coletivo permaneceu no local.

A ambulância do suporte avançado do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionada, os paramédicos prestaram os primeiros atendimentos e encaminharam Fernando ao Pronto-Socorro de Rio Branco. Segundo o Médico, Luís Fernando sofreu um traumatismo crânio encefálico grave e uma fratura no punho. Ele deu entrada ao hospital em estado de saúde grave.

Policiais Militares do Batalhão de Trânsito estiveram no local e isolaram a área para os trabalhos de perícia. A moto foi removida por familiares da vítima após o término da perícia.