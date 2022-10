Yes, teremos mulheres no parlamento, mas o Clube do Bolinha ainda continua majoritário

Não ficará apenas no ato de expulsão do partido, o PSD também vai à justiça pedir a cassação dos vice-prefeitos e vereadores considerados como “traidores” na última eleição, onde apoiaram abertamente candidatos ao governo de outras siglas, numa infidelidade partidária ao PSD, que tinha o senador Sérgio Petecão (PSD), como candidato a governador.

A informação foi passada ontem ao BLOG pelo senador Sérgio Petecão. “O partido já constituiu uma banca de advogados para ajuizar na justiça uma ação de perda do mandato contra os políticos que traíram o partido”, revelou Petecão. O PSD tem na lista dos vice-prefeitos considerados como “traidores”, Henrique Afonso (Cruzeiro do Sul), Raimundo Maranguape (Tarauacá), Ney do Miltão (Senador Guiomard) e Elson José (Feijó).

Uma lista de vereadores também considerados como “traidores” está sendo fechada pela direção do PSD, para também integrarem o pacote dos que serão acionados por infidelidade partidária. “Podem começar a contratar advogados para se defenderem”, alertou Petecão.

DEGOLA DO PT ESTÁ PRONTA

A DEGOLA de prefeitos do PT, também considerados “traidores” na última eleição já foi marcada pela sua direção, e deverá acontecer assim que terminar o segundo turno. Entre os que serão expulsos estão Isaac Lima (Mâncio Lima), Fernanda Hassem (Brasiléia) e Jerry Correia (Assis Brasil), nenhum apoiou Jorge Viana (PT) ao governo e nem os candidatos proporcionais do PT.

VIRA UMA CASA DE NOCA

O DEPUTADO Luiz Tchê (PDT) está correto na sua defesa dos atos do PSD de punir os detentores de mandatos infiéis. Ou se coloca ordem no partido ou vira uma Casa de Noca, onde todos gritam e ninguém obedece.

PERDE O DEBATE QUALIFICADO

A OPOSIÇÃO perdeu um quadro excepcional para o debate qualificado da próxima legislatura: o deputado Daniel Zen (PT). Tivesse o PT o sapato baixo de ter lançado o Marcus Alexandre (PT) candidato a deputado, por certo o partido poderia ter o Marcus e o Zen no parlamento estadual. Empinaram o nariz e não elegeram ninguém.

CÁLCULO ERRADO

O PT fez o cálculo errado de que o governador Gladson iria desmoronar ao longo da campanha, com o festival de denúncias vindo a público, mas ele fez foi crescer mais.

MUITO SIMPLES

É TUDO simples. Se um político com mandato quer apoiar um candidato de outro partido, simplesmente, ele pede a sua desfiliação, porque assim mantém a ética e não leva para o seu currículo a pecha de traidor.

SANTO DE CASA FAZ MILAGRE

POUCA GENTE SABE. Enquanto os demais candidatos ao Senado gastaram fortunas importando marqueteiros, o senador eleito Alan Rick (União Brasil) tinha como marqueteiro uma prata da casa, o ex-vice-prefeito de Sena Madureira, Jairo Cassiano; que montou uma campanha bem planejada e mostrou que, ao contrário dos que não acreditam, o santo de casa também faz milagres. A campanha, além de bem elaborada, acabou sendo a vencedora. E, na política, o que vale é vencer.

CONSIDERAÇÕES DE UM LEITOR

“O Jarude diz que não gastou recursos do Fundo Eleitoral, mas basta perguntar ao Flaviano quais e quantas foram as contas do Jarude pagas pelo CNPJ da candidatura a deputado federal do Flaviano Melo. Não é uma ilegalidade, mas um fato. Ou seja: ele não gastou diretamente, passando pela conta dele, Jarude. Mas gastou indiretamente porque uma boa parte dessas contas foram pagas pelo Flaviano, com dinheiro do Fundo Eleitoral”. De um leitor do BLOG.

UNE OS DOIS PONTOS

QUEM chegou ao final do governo no cargo, mas mostrou competência, unindo a gestão à política, foi o secretário de Turismo, Márcio Pereira. O que está ganhando se mantém no time. É a máxima da administração pública.

NÃO MEXEU

A DISPUTA de segundo turno entre Lula e Bolsonaro pela presidência da República, não conseguiu mexer com o eleitorado acreano. Aconteceram manifestações tímidas a favor de um ou de outro e nada mais. Até porque no estado, quem vai sair vencedor mais uma vez é o Bolsonaro. Só que, os votos do Acre não terão mais uma vez influência no resultado da eleição.

CHAPA TRABALHADA

Luiz Gonzaga (PSDB) para presidente e Nicolau Junior (PP) para secretário geral, é a chapa que está sendo trabalhada para a próxima mesa diretora da ALEAC.

MUITO MAL NA FITA

O PT está muito mal na fita da política acreana. Na eleição municipal não elegeu um vereador. E, agora na eleição estadual, não elegeu deputado estadual e nem federal. Todo partido tem ciclos de altos e baixos.

FRASE MARCANTE

“Não fosse o grão de areia, não existiria o deserto”. Máxima da sabedoria árabe.