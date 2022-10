Construtora terá de pagar mais de R$ 1 milhão por morte de adolescentes atropeladas na BR-364

Foto: Lucas Ninno

Atualizado nesta terça-feira (11) pelo Ministério da Agricultura e Pecuária (MAPA), o Valor Bruto da Produção Agropecuária (VBP) do Acre atingiu em setembro R$2.500.912.636,00, número maior que o de cinco Estados (Paraíba, Rio Grande do Norte, DF, Roraima e Amapá).

No País, o VBP é de R$ 1,188 trilhão neste ano, pouco abaixo do obtido em 2021, que foi de R$ 1,196 trilhão. As lavouras, com crescimento real de 0,9%, representam R$ 821,2 bilhões, e a pecuária R$ 367,6 bilhões, com recuo de -3,8%. Para ambas as atividades, o resultado deste ano mostrou-se abaixo do observado em 2021.

O resultado foi determinado por problemas climáticos no Sul, que afetaram a produção de soja e outras lavouras, além da queda do VBP da pecuária, principalmente em carne bovina, carne suína e de frango. A retração dos preços dos principais itens da pecuária foi o principal fator que afetou esse setor. Como exceção, o leite vem atingindo média de preço não obtida nos últimos 17 anos. Esse e outros fatores devem refletir no Acre.

O ranking dos produtos no VBP mostra as primeiras posições para soja, milho, cana de açúcar, café e algodão. Estes são responsáveis neste ano por 83,7% do VBP das lavouras. Os destaques do Acre nesta projeção do MAPA, no entanto, são a criação de gado, que tem o maior VBP, mandioca e milho.