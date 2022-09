Previsão aponta quarta-feira quente, com sol e nuvens no Acre

O Ministério Público do Estado do Acre (MPAC) promove nesta quinta-feira, 22, o lançamento da obra intitulada “Janela de Conhecimento”, que celebra os 10 anos de atuação do Núcleo de Apoio Técnico (NAT). O evento ocorrerá presencialmente, no auditório do MPAC, a partir das 9h.

A obra criada coletivamente objetiva fazer com que os leitores conheçam o funcionamento do órgão que auxilia o trabalho do MPAC na defesa dos direitos fundamentais, redução da criminalidade violenta, indução de políticas públicas e transformação social.

O procurador-geral de Justiça Danilo Lovisaro do Nascimento foi o primeiro coordenador do NAT, em 2012, inaugurando a condução de um trabalho de prestação de apoio aos integrantes do MPAC nas questões que envolvem conhecimento especializado, tecnologia e inteligência.

O núcleo é atualmente coordenado pela promotora de Justiça Marcela Cristina Ozório e constituído de uma equipe multidisciplinar de 57 servidores, entre servidores de carreira, servidores cedidos de outros órgãos públicos e profissionais com experiência na iniciativa privada. O órgão auxiliar presta apoio aos órgãos de execução e, em especial, ao Grupo de Atuação Especial no Combate ao Crime Organizado (Gaeco) que, no Acre, conduz importante trabalho, com resultados no desmantelamento de facções criminosas e punição de seus integrantes.

Durante a cerimônia de lançamento será abordado o processo de produção das partes que compõem a publicação, entre elas os serviços que moldam a estrutura organizacional e operacional das atividades, a produção de conhecimento nos diversos setores do núcleo e como os conhecimentos produzidos se transformam em ação para o enfrentamento à criminalidade organizada.

O lançamento contará ainda com a apalestra “Dinâmica do desmatamento no estado do Acre: causas e consequências”, ministrada pelo pesquisador do Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia (Imazon), Paulo Amaral.

Com informações da assessoria do MPAC.