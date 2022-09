No Acre, apenas Xapuri e Capixaba não terão tropas federais durante o 1º turno das eleições

O ex-deputado estadual Ney Amorim (Podemos), candidato ao Senado nestas Eleições reafirmou nesta quarta-feira, 21, Dia Nacional de Luta das Pessoas com Deficiência, sua missão de abraçar a causa da inclusão social e o propósito de tornar mais fácil e agradável a vida dessas pessoas e das suas famílias.

A dona de casa Leidiane Nascimento, mãe do Mateus, que tem paralisa facial, diz ter gratidão pelos feitos de Ney Amorim, que enquanto parlamentar, criou várias leis para o acesso a pessoas com deficiência. “Ele [o Ney] ajuda nós. Principalmente, na época da pandemia, que a gente não podia sair e nem trabalhar E aí a gente recebeu ajuda do Ney”, afirma. A mãe do Mateus acredita, no entanto, que pode melhorar ainda mais se as pessoas confiarem em Ney Amorim para o Senado.

“Eu quero muito que o Mateus continue o tratamento lá no Dom Bosco. Que ele tenha alguém que nos olhe lá com mais atenção. E eu acho que se ele for senador, ele vai poder ajudar mais. Mais, porque ele já sabe da nossa luta e que ele ganhando vai poder ajudar mais, né?”.

Aqui no Acre, a causa das pessoas com deficiência virou a causa do Ney Amorim, desde que ele se tornou pai do Juninho, que é Down. Na Assembleia Legislativa, ao longo dos seus três mandatos como deputado estadual, Ney foi autor de pelo menos quatro projetos que se tornaram lei em favor das pessoas Down ou com alguma deficiência

Ney Amorim destaca que a inclusão social é um tema que sempre ocupou atenção em seus mandatos públicos e que sempre será prioridade. “Meu filho Juninho me ensina todos os dias que não posso descansar um só minuto em relação a isso”.

No Senado, Ney Amorim garante que terá um mandato a serviço dessas pessoas. Seus projetos de lei foram fundamentais para consolidar a cidadania plena de pessoas, cujas oportunidades costumavam ser quase sempre desiguais a outras ditas normais. O que permitiu que famílias com pessoas Down e autistas no Acre estejam, agora, muito mais informadas sobre como proteger seus filhos.

“Quero construir um grande projeto em nosso estado, ao lado dos grupos que auxiliam famílias e pessoas com as mais diferentes necessidades. Sejam Downs, autistas, ou pessoas com necessidades físicas, auditivas ou visuais, vou colocar meu mandato de Senador a serviço e da busca constante de mais possibilidades de, não apenas incluir, mas oferecer apoio e ajuda às famílias para que vivem a alegria de conviver com seus filhos”, conclui o candidato.

Leis de autoria de Ney Amorim para o acesso a pessoas com deficiência:

– Lei nº 2.560, de 29 de maio de 2012. É de sua autoria a lei que institui a Semana de Conscientização Down e o Programa Estadual de Orientação para profissionais das áreas da Educação e Saúde;

– Lei nº 2.561, de 29 de maio de 2012. Facilitou o acesso a exames e cirurgias para pessoas Down. A lei dispõe também sobre a realização de exames de ecocardiograma nos recém-nascidos Down, no âmbito do estado do Acre;

– Lei nº 2.725, de 31 de julho de 2013. Institui o Selo Empresa Inclusiva para reconhecimento das iniciativas empresariais que favoreçam a integração das pessoas portadoras de deficiência.

– Lei nº 12/2015, que institui e garante vaga de trabalho para pessoas Down em cargos comissionados na Assembleia Legislativa.