Em bandeiraço, José Adriano recebe carinho de apoiadores

Com a candidatura à Câmara Federal cada vez mais forte e alegre, o presidente licenciado da Federação das Indústrias do Acre (Fieac), José Adriano, participou na tarde deste sábado, 10, do bandeiraço promovido no bairro São Francisco pelas pessoas que apoiam o projeto de desenvolvimento do concorrente a deputado federal. Durante o ato, que contou com ampla participação popular dos moradores da região, ele recebeu o carinho e muitas palavras de incentivo.

“A animação da galera contagiou as ruas do bairro e mostrou que a nossa força é cada vez maior. As pessoas querem o mesmo que eu, um Acre justo e cheio de oportunidades para quem precisa de trabalho, comida na mesa e deseja uma vida melhor. Ver que as pessoas estão aceitando as nossas propostas e apoiam as ideias que temos me dá ainda mais ânimo e vontade de seguir firme no propósito de trabalhar dia e noite para fazer pelo nosso povo o que é necessário”, declarou Adriano.

No ato, ele destacou que a principal a proposta de trabalho é a geração de emprego à população a partir de políticas públicas que fortaleçam toda a cadeia do setor produtivo e incentivem a criação de novos empreendimentos a partir do uso da tecnologia aliada a capacitação dos jovens, modernização da economia local, criação de indústrias de games para atrair a juventude para o mercado de trabalho, união de toda a cadeia produtiva com a interligação de todos os setores e apoio ao empreendedorismo.