Prefeitura aluga Hotel Guapindaia por R$ 50 mil; secretário diz que “município está economizando”

O Programa da Jô – Edição Podcast, recebeu nesta segunda-feira (29), a badalada digital influencer acreana Rogéria Rocha, que também é empresária de sucesso, no ramo de moda praia.

Modelo desde os cinco anos de idade, Rogéria já foi Miss Meta, onde cursou o colegial, Miss Acre Estudantil e Miss Acre das Américas. Dona de um corpo escultural, ela tem 31 anos de idade, foi mãe aos 20 e pode-se dizer que é uma “cidadã do mundo”.

Na conversa com Jocely Abreu, Rogéria contou muitos detalhes da sua história, de como iniciou no ramo da moda, após trancar a faculdade de medicina na Bolívia, e ter trabalhado em vários setores, como no governo estadual e na iniciativa privada.

“Tentei transferir para o Brasil, fui em várias faculdades, e não consegui, então comecei a fazer outras coisas até que me achei na venda de moda praia”, explicou.

A empresária e influenciadora faz sucesso no Instagram com um quadro chamado “o Rô Guru do Amor”, onde ela aborda temas como amor-próprio, independência financeira, dicas e conselhos sobre relacionamentos.

“Eu tento ajudar as mulheres a ter mais autoestima, não estar em relacionamentos abusivos, e tudo o que eu faço no Rô Guru são experiências minhas”, contou ela confidenciando que já viveu um relacionamento abusivo.

Apaixonada por novas culturas e viagens, Rogéria já viajou a 23 países e pretende muito mais. Voltar a Dubai, o seu lugar preferido, e conhecer as ilhas Maldivas, é o novo planejamento da beldade que chegou recentemente dos Estados Unidos.

“Eu gosto muito de viver, sou do tipo que pensa que só se vive uma vez. Eu saio, eu danço, não tô nem aí para o que vão falar, o que vão pensar. Eu saio para me divertir, eu viajo para me divertir. Eu faço tudo pensando no meu bem próprio, no que eu quero”.

Entre as revelações mais picantes da conversa, Rogéria disse que já namorou o cantor Léo Santana, mas fez questão de deixar claro: “Ele era solteiro, já faz tempo, não era casado”. Ela afirmou que nunca namorou com homem casado, mas que “ficou” com homem casado sem saber do compromisso.

“Outra coisa que eu bato muito na tecla. As mulheres casadas vêm falar comigo, querendo brigar com a amante, e eu digo ‘meu amor, você acha que o homem chega para a mulher e diz que é casado e quer ficar com você?”

A influencer também revelou que nunca ficou com jogadores de futebol, mas confessou que recebe mensagens de alguns. Um deles é nada menos que Neymar, o craque da seleção brasileira e do PSG.

“Meus Deus do céu, ele vai matar (risos). Ele mandou algumas mensagens para mim, eu respondi, isso já tem algum tempo. Quando eu estou nos Estados Unidos, de vez em quando ele aparece do nada”, disse.

Para saber mais sobre o estilo de vida de Rogéria Rocha, sonhos, conquistas, procedimentos estéticos e muito mais, confira o Podcast da Jô desta semana.

Assista ao podcast: