Forças de segurança deflagram quarta fase da Operação Mute

Em parceria com a Secretaria de Segurança Pública do Amapá (Sejusp), a Polícia Penal, com apoio da Diretoria de Inteligência Penitenciária da Secretaria Nacional de Políticas Penais, iniciou nesta quarta-feira, 24, a quarta fase da Operação Mute, no estado.

A operação, sob a coordenação da Gerência de Inteligência da Polícia Penal do Amapá, visa a retirada de materiais ilícitos, como telefones celulares, de dentro do sistema prisional amapaense. A ação aconteceu simultaneamente nos 26 estados brasileiros e no Distrito Federal.

Em Macapá, houve revista nas primeiras horas da manhã no Pavilhão F-4, no Iapen. Cada aparelho apreendido significa o enfraquecimento das redes de atuação do crime organizado.