Diretórios estaduais devem informar gastos com candidaturas

A agenda do candidato do União Brasil (UB) ao governo do Acre neste domingo (21) foi em Xapuri, onde Marcio Bittar alocou emendas para a pavimentação da Estrada da Variante e para a construção da ponte sobre o Rio Acre. As atividades foram as primeiras da campanha do senador licenciado na regional do Alto Acre.

Pela manhã, Bittar participou do lançamento da campanha do candidato a deputado estadual Vânio Miranda (UB) e esteve no local das obras da Estrada da Variante, que hoje se chama Antônio Carlos Miranda, mais conhecido como Toninho Miranda, morador tradicional da região e entusiasta da pavimentação da rodovia estadual.

Toninho Miranda, que faleceu em 2021, é pai de Vânio Miranda e do ex-prefeito de Xapuri Marcinho Miranda. O próprio Marcio Bittar afirmou, quando a ordem de serviço para a obra da Estrada da Variante foi lançada, que a destinação de recursos na ordem de R$ 20 milhões para a pavimentação da rodovia aconteceu a partir de pedido da família.

Ainda pela manhã, Marcio Bittar se reuniu com produtores do Polo Agroflorestal da Variante, uma das comunidades que será beneficiada com o asfaltamento da rodovia. Lá, ele ressaltou a importância da reeleição do presidente Bolsonaro. Na sequência, esteve no local das obras da Ponte da Sibéria, para a qual alocou R$ 25 milhões em emendas.

No período da tarde, o candidato do União Brasil seguiu para os municípios de Brasiléia e Epitaciolândia.