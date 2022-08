Governo promove novas mudanças em cargos comissionados

O ac24horas reúne diariamente informações sobre os encontros, reuniões e compromissos dos candidatos do Estado do Acre neste período oficial de campanha.

Aqui você fica sabendo de tudo sobre as eleições 2022.

Veja abaixo a agenda dos candidatos ao governo acreano nesta quarta-feira, 17:

Gladson Cameli (PP)

– 09h: Gravação do programa eleitoral;

– 15h30: Agenda institucional.

Jorge Viana (PT)

A campanha majoritária da Federação Brasil da Esperança, continua nesta quarta-feira, com a mobilização nos 22 municípios acreanos, com reuniões, encontros, adesivaços e bandeiraços.

O candidato ao governo, Jorge Viana estava em agenda com o ex-presidente Lula em São Paulo e amanhã participará do planejamento e organização com coordenadores da campanha.

Em Rio Branco, serão realizadas visitas nos bairros Conquista e na Baixada, liderados por Marcus Alexandre.

Já em Cruzeiro do Sul, Nazaré Araújo participara de uma entrevista com a imprensa local e posteriormente haverá um diálogo com apoiadores e partidos. Também haverá um encontro com partidários em Rodrigues Alves.

Mara Rocha (MDB)

– 08h: Caminhada da Esperança na Estrada da Sobral;

– 16h: Adesivaço no semáforo do bairro 6 de Agosto;

– 19h: Reunião com apoiadores no Bairro Tropical.

Sérgio Petecão (PSD)

– 06h: Café da manhã com apoiadores;

– 07h: Deslocamento para Tarauacá;

– 10h: Previsão de chegada ao município interiorano;

– 14h: Conversas e contatos políticos;

– 19h: Inauguração do Comitê da coligação Com a Força do Povo, em Tarauacá.

David Hall (AGIR)

Das 07h00 às 9h00 – Discussão com o Movimento Acorda Educação sobre a carta-compromisso com os professores da rede estadual;

Das 09h00 às 11h00 – Reunião com a representante do Renova BR e acompanhamento de candidaturas de ex-alunos do RENOVA BR;

Das 13h00 às 14h00 – Entrevista na TV Rio Branco;

De 15h00 às 16h00 – Sorteio com os candidatos ao governo na sabatina do AC24HORAS;

De 17h00 às 19h00 – Reunião com microempresária do Novo Mercado Velho;

Nilson Euclides (PSOL)

Somente reuniões internas.