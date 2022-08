Bocalom compra 3 mil toneladas de calcário para agricultores da capital produzirem arroz, feijão e milho

Seguindo a diretriz do plano “Produzir Para Empregar”, o prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, recebeu nesta sexta-feira (12), 550 toneladas de calcário para auxiliar os pequenos produtores rurais. No total, serão 3 mil toneladas do produto, distribuídas pela prefeitura aos produtores. O calcário serve para diminuir a acidez do solo, o que é possível através de elementos químicos, como o cálcio e o magnésio, presentes em diferentes proporções em cada um dos tipos dessa substância.

Além do calcário, Bocalom adquiriu também grandes tubos de PVC, que serão utilizados na melhoria dos ramais da capital acreana.

“Isso é a realização de um sonho que trago há muito tempo aqui para o Acre. Desde quando eu era prefeito de Acrelândia que sonho com isso, mas lá é uma prefeitura muito pequena, ainda assim fizemos o que foi possível. Quando fui secretário de Agricultura, em 1999, eu tentei, mas não foi possível porque a Florestania tomou conta”, afirmou.

O gestor reforçou ainda que a prefeitura economizou recursos para poder investir, também, em ações que gerem melhorias ao homem do campo. No total, serão investidos R$ 30 milhões em agricultura familiar.

“Com a grande economia que fizemos no ano passado, destinamos R$ 30 milhões somente para cuidar da agricultura familiar. Fazer ramais, mecanização e para a mecanização é preciso esse calcário. O nosso projeto é produzir arroz, feijão, milho para substituir o que a gente compra de fora, mandando, assim, o dinheiro embora e gerando emprego lá fora”, concluiu.