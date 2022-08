Petecão registra candidatura nesta terça e divulga Plano de Governo

O ex-deputado estadual Luiz Calixto, usou as redes sociais nesta segunda-feira, 1° de agosto, para tecer críticas ao posicionamento da candidata a deputada federal, ex-presidente do sindicato dos trabalhadores em educação, Rosana Nascimento, que defende o pagamento integral do 13° salário aos servidores de forma integral no fim do ano.

No entanto, Calixto alega que em decorrência da inflação, com o valor da metade do 13° recebido neste mês de julho, os servidores não poderiam comprar as mesmas coisas que comprariam no final do ano por uma razão muito simples e razão do aumento de preços. “Os preços aumentarão até dezembro enquanto o valor do 13º permanecerá o mesmo. Será que a candidata mora em algum país onde o povo não sente a carestia causada pela inflação?”, declarou.

O defensor do governo de Gladson Cameli lembrou a Rosana que a atual gestão assumiu débitos deixados pelos governos petistas. “A professora esquece de fazer a conta e de contar que o governador assumiu a gestão com 13º atrasado, e desde então paga os servidores em dia e ainda antecipa metade do 13º salário no meio do ano”.

Além disso, o funcionário público alegou que Rosana está sem plataformas políticas e utiliza de táticas populistas. “Na falta de plataforma política sólida, Rosana Nascimento não pode é tentar lesar o eleitorado com mero proselitismo em rede social”, encerrou.