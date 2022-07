Acre assina ordem de serviço para obra de readequação da rotatória das Oito Bocas em Porto Acre

A CONFUSÃO ESTÁ FORMADA. Pegou fogo no Posto de Gasolina. O deputado Roberto Duarte (REPUBLICANOS) revelou ontem ao BLOG do CRICA que a chapa formada com Gladson Cameli (PP) para governador e Alan Rick (União Brasil) de vice, não tem o apoio dos candidatos a deputados federais do União Brasil e do REPUBLICANOS. “As executivas nacionais das duas siglas já foram notificadas de que, um golpe para tentar a retirada do senador Márcio Bittar (União Brasil) do comando desses partidos; e a manutenção do Alan Rick (União Brasil) de vice, implicará num esvaziamento nas chapas, o que fará com quem não elejam ninguém para a Câmara Federal. Quem formou as chapas do zero foi o Márcio. Basta tirar dois nomes de cada chapa para impedir a eleição de federais”, advertiu Roberto.

Segundo o parlamentar, se não for mudada a chapa formada por Alan Rick (União Brasil) de vice do Gladson haverá uma rebelião com sérios prejuízos partidários. “Eu serei o primeiro a desinteirar a chapa do REPUBLICANOS e saio candidato á reeleição para deputado estadual. Não terei problema algum em fazer isso”, avisou o parlamentar. Duarte citou que, somente com a retirada do deputado federal Alan Rick (União Brasil) da vice do Gladson, é que a paz voltará a reinar no União Brasil e no REPUBLICANOS.

SEM COMPOSIÇÃO

PARA O DEPUTADO Roberto Duarte (REPUBLICANOS), é falsa a notícia de que está tudo pacificado, com céu azul, no REPUBLICANOS e no União Brasil.

O QUE ISSO MOSTRA?

MOSTRA a continuidade da balbúrdia em que se transformou a escolha do candidato a vice do governador Gladson. Primeiro foi com a Márcia Bittar (PL), agora com o deputado federal Alan Rick (União Brasil). E, sem uma luz no fim do túnel para a briga.

O TEMPO JOGA CONTRA

E, O TEMPO joga contra. Os brigões terão somente até o dia 5, data final para as convenções regionais, para se acertarem. Novos capítulos vão rodar até o Dia 5.

MUITO PREMATURO

É MUITO prematuro se arriscar um palpite sobre como é que vai terminar esta confusão. Não me lembro de uma escolha de vice gerar tanto tumulto, como a do Gladson.

ÁGUA COM AÇÚCAR

FALANDO na confusão, a Nota do senador Márcio Bittar (União Brasil) sobre o seu descolamento do grupo do governador Gladson foi ao estilo de água com açúcar.

ADIANTOU TANTO MISTÉRIO?

ADIANTOU tanto mistério do Jorge Viana (PT)? Ficou brincando de ser candidato a governador o tempo todo, para anunciar o óbvio: ele ser candidato ao Senado.

LEMBRANDO A PATUSCADA

O JORGE VIANA (PT) não se reelegeu para o Senado por causa da sua briga com o Ney Amorim, na época do PT, que dividiram os votos do mesmo espaço e morreram abraçados na correnteza. O Ney de hoje tem um novo nome, deputado Jenilson Leite (PSB), também candidato ao senador, no campo da esquerda, o mesmo do JV.

CLARO QUE ATRAPALHA

NÃO ADIANTA mascarar, claro que a candidatura do deputado Jenilson Leite (PSB) ao Senado prejudica sim a candidatura do Jorge Viana (PT), na briga para ser senador.

O JOGO NÃO ESTÁ JOGADO

ATÉ o dia 5 podem acontecer coisas do arco da velha. O governador Gladson Cameli formulou convite para o Ney Amorim (PODEMOS) ser o candidato a senador do seu grupo. Ney ficou de pensar para dar resposta rápida.

TENDÊNCIA É A NEGATIVA

O NEY AMORIM conseguiu montar uma chapa bem competitiva para a Câmara Federal, é improvável que aceite o convite para disputar o Senado. Não pegaria bem desmontar uma chapa que lutou para formar.

FICA COMPLICADA

CASO o ex-prefeito Vagner Sales (MDB) não coloque alguém do seu grupo como candidato a deputado federal, ficará difícil ao MDB eleger dois deputados para a Câmara Federal.

NÃO VEJO FAVORITISMO

JÉSSICA SALES (MDB), Jorge Viana (PT), Jenilson Leite (PSB), Vanda Milani (PROS), Mailza Gomes (PP), Fernando Zamora (PRTB), Sanderson Moura (PSOL) e Dimas Sandas (AGIR), são os nomes para o Senado. Com os votos pulverizados, fica difícil apontar favorito.

SÉRIAS DIFICULDADES

NUMA CHAPA sem nomes com densidade eleitoral para a Câmara Federal, o deputado federal Jesus Sérgio (PDT) terá serias dificuldades para conseguir a reeleição.

O BURACO É MAIS EMBAIXO

O QUE MAIS se ouve é reclamação de candidato que esperava pegar uma boa grana do Fundo Eleitoral, mas já caiu na real de que a verba será rala. Alguns candidatos a deputado federal já estão desistindo.

DEPOIS QUE VER

O PSDB pode eleger um deputado federal, mas tenho dúvida. Tudo vai girar em torno da votação que tiver como puxador de votos, o candidato Minoru Kinpara.

FRASE MARCANTE

