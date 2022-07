Neném cobra melhorias na Infraestrutura e educação aos moradores de Assis Brasil

O município de Senador Guiomard tem sido, neste mês, a capital do conhecimento no Acre. Isso porque, desde o dia 4 de julho, a cidade recebe dezenas de cursos de qualificação gratuitos ofertados pelo Sistema Federação das Indústrias do Estado Acre (FIEAC), em parceria com a Fecomércio, por meio do Senac, e Prefeitura do Quinari.

Em mais uma edição, a Caravana do Desenvolvimento qualificou centenas de pessoas em Senador Guiomard. Unidades móveis do SESI, SENAI e do SENAC, além de espaços públicos da cidade receberam diferentes cursos e palestras. Muitos alunos aproveitaram e fizeram mais de uma qualificação. A solenidade de certificação será realizada neste sábado, 23 de julho, a partir das 9h, no Espaço Cultural SESC do Quinari.

“Faremos uma grande festa para celebrar esse novo ciclo que Senador Guiomard viverá depois da Caravana do Desenvolvimento. É um legado de muito conhecimento e qualificação de mão de obra para atuar tanto no setor industrial, como também em outros segmentos de boa empregabilidade, além da possibilidade de esses formandos abrirem seus próprios negócios”, destaca o presidente da FIEAC, João Paulo de Assis.

Para a prefeita de Senador Guiomard, Rosana Gomes, foi extremamente importante para o município receber a Caravana do Desenvolvimento. “Já é a segunda vez que o Sistema FIEAC traz esse mutirão de qualificação para a nossa cidade. Somos gratos e ficamos muito felizes por essa oportunidade valiosa concedida à nossa população, que, a partir de agora, estará bem mais qualificada para o mercado de trabalho. Com toda certeza, o nosso município colherá bons frutos dessa iniciativa”, ressaltou.

Assessoria FIEAC