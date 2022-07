Gladson diz que Márcia não será mais sua vice

NÃO COLOCO PALAVRA na boca de político. Mas quando faz uma declaração de interesse coletivo numa eleição, não penso duas vezes em publicar. Não brigar com a notícia, é a máxima do jornalismo. O César Messias (PSB) conversou sim com o ex-governador Tião Viana, sobre a possibilidade de integrar a chapa do irmão Jorge Viana (PT) e potencial candidato a governador, como vice.

Ontem, Jorge Viana e o deputado federal Léo de Brito tomaram café da manhã na casa do ex-deputado federal César Messias (PSB), para discutir o processo sucessório. A informação foi passada pelo próprio Jorge Viana (PT) ao BLOG. Aproveitei para voltar a perguntar ao ex-senador Jorge Viana (PT) se estava certa a sua candidatura ao governo. A resposta foi incisiva: “Antes, estava encaminhada para o Senado; hoje, está encaminhada para disputar o governo”.

Mais claro que isso? Sobre o PSB, disse estar a aliança com o PT sacramentada na unidade. Para um bom entendedor, a meia palavra basta. O PT querer mascarar o que já está escancarado, a candidatura do Jorge Viana a governador, numa composição com o PSB para a vice da chapa e para senador, é a velha história do gato escondido com o rabo de fora. Não noticio nada sem ouvir a fonte.

ESPERANDO PARA DAR O BOTE

O SENADOR Márcio Bittar (UNIÃO BRASIL) disse ontem ao BLOG não ter nenhum Plano B que não seja a Márcia Bittar (PL) de vice na chapa do Gladson Cameli, e não aceita indicar ninguém que não seja ela. Sobre ela ser rifada, falou que vai esperar a divulgação oficial de um outro vice, para anunciar que rumo vai tomar. Mas já está ciente que a Márcia não será a vice, embora diga não ter recebido ainda nenhuma notificação da troca.

NOVELA DE VÁRIOS CAPÍTULOS

A NOVELA do vice do Gladson Cameli terá ainda muitos capítulos emocionantes até a convenção do dia 5 do PP.

AGORA É PARA VALER

A DEPUTADA FEDERAL Jéssica Sales (MDB) me mandou um áudio comovente da sua luta vitoriosa sobre o tratamento de um câncer de mama; sua ânsia para retornar ao Acre, entrar na disputa e abraçar os eleitores. O passo inicial da candidatura será na convenção do MDB, marcada para o próximo dia 5, quando anunciará estar pronta para a campanha.

QUESTÃO DE DATA

ESTÃO SOLUCIONADAS todas as pendências entre PT e PSB. A chapa será mesmo Jorge Viana (PT) ao governo e Jenilson Leite (PSB) ao Senado. O anúncio oficial da aliança deverá acontecer ao longo da próxima semana.

NÃO É CRIANÇA

O SENADOR Márcio Bittar (União Brasil) não é criança, é um político calejado de muitas disputas eleitorais. Sabe que não há mais clima para a Márcia de vice do Gladson. É o que se pode denominar de um caminho sem volta.

DO JEITO QUE VIER, DOIS PALITOS

O SENADOR Sérgio Petecão (PSD), candidato a governador, não vê como assombro a candidatura do Jorge Viana (PT) ao governo, e acha que nada muda na sua caminhada ao segundo turno. “Do jeito que vier, dois palitos”, ironiza Petecão.

FESTA DO 55

FALANDO NO PSD, o partido faz a festa da sua convenção regional amanhã às 19 horas no ginásio Sesc Bosque, com a apresentação oficial das chapas para deputado estadual, deputado federal, nomes para o governo, vice e senador. Caravanas políticas devem vir de todos os municípios do estado.

O CALDEIRÃO VAI FERVER AINDA MAIS

ESPEREM de hoje até o dia 5 próximo, mudanças nos comandos políticos de alguns partidos, o que pode tornar ainda mais tenso o clima no grupo do poder.

DEBATE NO AC24HORAS

A DIREÇÃO do ac24horas, além de entrevistas com todos os candidatos ao governo e a senador ao vivo, programa fazer um debate entre os candidatos a governador.

BRIGA PELA VAGA

ATÉ dentro da oposição há um consenso de que o Gladson deverá estar no segundo turno. A briga vai ser entre Jorge Viana (PT), Sérgio Petecão (PSD) e Mara Rocha (MDB), para saber quem lhe enfrentará.

NUNCA FOI PROBLEMA

REMANEJAR o deputado Jenilson Leite (PSB) da disputa de governador para a de senador nunca foi problema. O Jenilson sempre esteve disposto à troca, no caso do Jorge Viana (PT) disputar o governo.

NOTICIO O QUE FALAM

O ANÚNCIO ontem com exclusividade ao BLOG pelo governador Gladson de que a Márcia Bittar (PL) não estará na sua chapa como candidata a vice, foi uma declaração de livre vontade. O BLOG apenas noticiou, o desfecho, o rescaldo do fato, isso é lá com os políticos.

DIREITO DE ESCOLHA

ESCOLHER quem é que vai querer para ser vice na chapa, é uma prerrogativa do candidato a governador. Escolhe quem quer. Se terá reações dos rifados, é outra história.

CHAPA FECHADA

PARA o deputado federal Flaviano Melo (MDB) a chapa do partido está fechada com a Mara Rocha para o governo e a Jéssica Sales de vice. Substituição, somente em caso de desistência, e isso não está no foco.

NOME COM QUALIFICAÇÃO

É BOM para a democracia, para a política com qualidade, ter nomes como o do advogado Sanderson Moura (PSOL) disputando a eleição para o Senado.

NÃO TENHO DÚVIDA

CASO o Lula se eleja presidente e o Jorge Viana não ganhe o governo, ainda assim, ele não deixará de ser protagonista no estado, porque tenderia ser Ministro

FRASE MARCANTE

