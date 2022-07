Acre confirma 524 novos casos de Covid-19 nesta segunda-feira

Após percorrer todas as regiões do estado e tendo como meta visitar os 22 municípios do Acre, o senador licenciado e pré-candidato ao governo Sérgio Petecao (PSD) entrou na reta final de sua pré-campanha, visitando agora os municípios mais próximos da capital.

Neste fim de semana, a comitiva de Petecão esteve, no sábado, em Sena Madureira e, no domingo, em Acrelândia e Plácido de Castro, municípios onde o pré-candidato realizou o seminário “Construindo o Acre da inclusão e das oportunidades”, com o objetivo de colher propostas para elaboração do plano de governo.

Segundo Petecao, a realização do seminário em todos os municípios do estado tem o objetivo de ouvir a população sobre as demandas locais no que se refere às ações de governo, de modo que a elaboração do documento contemple a realidade social e econômica do Acre.

“Não queremos nos fechar em um gabinete e fazer um plano de governo distante da nossa realidade. Queremos um plano de governo que realmente contemple os anseios da população mas, principalmente, que possa de fato ser executado na íntegra”, explica Petecão.

Nas visitas que tem feito aos municípios para discutir as propostas de governo, a dinâmica tem sido primeiro ouvir o povo e as lideranças locais, depois levar a mensagem dos pré-candidatos da chapa majoritária e das chapas proporcionais.

“Tem sido muito satisfatório para mim, enquanto pré-candidata, poder ouvir das pessoas, olhando nos olhos, a tudo aquilo que elas querem para o futuro. Isso aumenta nossa responsabilidade e nos dá a certeza que estamos no caminho certo”, declara a deputada federal Vanda Milani (Pros), pré-candidata a senadora na chapa de Petecão.

Entre as propostas colhidas junto à população para serem incluídas no plano de governo, estão o incentivo à produção rural com assistência técnica e abertura de ramais; melhoria nos serviços de saúde de baixa e média complexidade; criação de programas de estímulo à geração de emprego e renda; oferta de ensino profissionalizante.

Todas as propostas colhidas estão sendo aprimoradas antes da finalização do documento. Segundo a coordenação geral de campanha, o plano de governo vai contemplar o desenvolvimento econômico, a melhoria na qualidade dos serviços públicos e o bem estar social.

A conclusão do plano de governo, que vai embasar a campanha de Petecão, deve acontecer até o final desta semana. No próximo sábado, dia 23, no ginásio do Sesc Bosque, em Rio Branco, os partidos que integram a aliança da chapa majoritária realizam a convenção partidária, que vai homologar os nomes escolhidos para a disputa.