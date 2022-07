Acreano deve gastar mais de R$ 36 para comer fora de casa

O trabalhador brasileiro gasta, em média R$ 40,64 para almoçar. É o que aponta a pesquisa “Preço Médio da Refeição Fora do Lar”, da Associação Brasileira das Empresas de Benefícios ao Trabalhador (ABBT). O estudo foi realizado em 51 cidades brasileiras, mais o Distrito Federal, entre fevereiro e abril de 2022.

Levando em conta a média da região Norte, o acreano gasta R$ 36,14 em média para comer fora de casa. Não há dados por Estado, mas por grandes regiões e nem todas as capitais foram alcançadas pelo Estudo. Rio Branco, por exemplo, ficou de fora.

O valor desembolsado, nacionalmente, ficou 17,4% maior do que o apurado em 2019, no período pré-pandemia. Feita em estabelecimentos que aceitam o benefício-refeição como forma de pagamento, a pesquisa volta a ser realizada após dois anos de interrupção por conta das restrições impostas pela pandemia de covid-19.

O cálculo prioriza o que o Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT) considera como refeição ideal: prato, bebida (refrigerante, água ou suco), sobremesa e café.

“Apesar do aumento, os restaurantes estão se adaptando à nova realidade de mercado trazida pela pandemia de covid-19 e evitando repassar o aumento dos custos aos trabalhadores”, afirma Jessica Srour, diretora–executiva da ABBT. Prova disso é que o Índice de Preços ao Consumidor (IPCA) apurado pelo IBGE, nos últimos 12 meses, mostra que a inflação dos preços da alimentação fora do lar ficou em 6,6%. Já a evolução dos preços da alimentação no domicílio foi de 16,1%. Entretanto, algumas cidades sofrem mais o impacto da inflação, como é o caso de São Paulo. De abril para maio, o custo da cesta básica na cidade, apurado pelo Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos (Dieese), superou o valor do salário-mínimo nacional e ficou em R$ 1.226,10.

“Sem o benefício-refeição, o trabalhador gastaria um terço do seu salário com o almoço fora de casa”, destaca a diretora-executiva da ABBT. O salário médio do trabalhador brasileiro, de acordo com o IBGE, é de R$ 2.548,00. Levando em conta a média nacional do almoço, o desembolso mensal seria de R$ 894,08. “Por isso a Pesquisa Preço Médio é um importante termômetro para as empresas concederem o benefício adequado às necessidades de seus funcionários”, explica Jéssica.

“A evolução dos preços dos alimentos reforça a importância do benefício-refeição para que o trabalhador brasileiro tenha acesso a refeições de qualidade, nutritivas e equilibradas”, acrescenta Jessica. O benefício é concedido pelas empresas aos seus colaboradores graças ao Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT), criado por lei há 46 anos.

Preços variam de cidade para cidade – A inflação não foi homogênea nos municípios brasileiros. Por isso, a variação de preços da alimentação fora do lar reflete a realidade econômica de cada região. Custos como gás e da energia elétrica, sazonalidade dos produtos e valores do frete do transporte dos alimentos in natura, por exemplo, impactaram o preço final da refeição de maneira diferente em cada cidade pesquisada.

“Não podemos esquecer que o setor de bares e restaurantes foi um dos mais afetados pela pandemia. O fechamento de estabelecimentos e o consequente desemprego podem ter afetado os valores apurados. A retomada econômica está acontecendo aos poucos. A pesquisa demonstra que apesar de os restaurantes estarem ainda recebendo menos pessoas no salão em relação ao período pré-pandemia, o gasto médio tem crescido gradualmente pelo uso do delivery”, diz Jessica.

A pesquisa aponta os preços médios da refeição nas cinco regiões brasileiras e foi realizada pelo Mosaiclab, empresa de pesquisa que faz parte do grupo Gouvêa Ecosystem, para a ABBT. A região mais cara é a Sudeste, com preço médio de R$ 42,83. E a mais barata é a Centro Oeste: R$ 34,20. “Em abril, a média da inflação fora do lar no Brasil foi de 0,62%.

Algumas capitais apresentaram deflação, como Brasília (em abril, mês dentro do período de apuração da pesquisa da ABBT, o IPCA registrado no Distrito Federal foi de -0,58%).

Mas acreditamos que o cenário de preços apontados na pesquisa seja pontual. Muitos restaurantes fizeram promoções ou trocas no cardápio para não repassar os custos para os clientes. Com a retomada das atividades presenciais, os preços devem se acomodar aos patamares pré-pandemia”, avalia Jessica.