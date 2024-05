Brasiléia receberá do governo federal R$ 1,7 milhões para reconstruir prédios públicos

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

O Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR), por meio da Defesa Civil Nacional autorizou o repasse de recursos para ações de resposta em defesa civil no estado do Espírito Santo e para o restabelecimento de prédios públicos no Acre, em decorrência de fortes chuvas.

No Acre, o município de Brasiléia receberá R$ 1.737.433,83 para restabelecimento de prédios públicos como a Secretaria de Saúde e Assistência Social, Câmara Municipal, escola, Parque Centenário, praça e quadra no bairro Leonardo Barbosa, além da sede da prefeitura.

O município de Apiacá, no Espírito Santo, obteve o valor de R$ 1.874.007,00 para aquisição de cestas de alimentos, kits de higiene pessoal, limpeza, dormitório e compra de colchão.

Os valores destinados a cada município são definidos por critérios técnicos da Defesa Civil Nacional e variam conforme o valor solicitado no plano de trabalho, magnitude do desastre e número de desabrigados e desalojados, entre outros parâmetros.

Cidades com o reconhecimento federal de situação de emergência ou de estado de calamidade pública podem solicitar ao MIDR recursos para ações de defesa civil. A solicitação pelos municípios em situação de emergência deve ser feita por meio do Sistema Integrado de Informações sobre Desastres (S2iD)

Com base nas informações enviadas nos planos de trabalho, a equipe técnica da Defesa Civil Nacional avalia as metas e os valores solicitados. Com a aprovação, é publicada portaria no DOU com o valor a ser liberado.

A Defesa Civil Nacional oferece uma série de cursos a distância para habilitar e qualificar agentes municipais e estaduais para o uso do S2iD. As capacitações têm como foco os agentes de proteção e defesa civil nas três esferas de governo. Confira a lista completa Sistema Integrado de Informações sobre Desastres

Com informações do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional – MIDR.