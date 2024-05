Traficantes fogem do BOPE, mas deixam para trás quase 85 quilos de drogas

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Policiais militares do Batalhão de Operações Especiais (BOPE) apreenderam no final da tarde desta sexta-feira (17) em Rio Branco, quase 85 quilos de drogas que foram abandonadas por suspeitos em fuga após uma tentativa de abordagem.

De acordo com as informações, os policiais faziam patrulhamento de rotina no bairro Cabreúva quando um grupo de homens foi avistado em frente a uma casa. Com a aproximação da viatura, os suspeitos apresentaram nervosismo e correram, mas um deles deixou cair no chão uma barra de maconha.

A equipe policial entrou na casa para fazer a busca pelos suspeitos em fuga, quando se deparou com uma pilha de entorpecentes na sala, ao lado de um sofá, e outros pacotes na cozinha, no interior de um fogão.

Foram apreendidos ao todo 74 barras de maconha, cinco pacotes de cocaína e um de oxidado, totalizando 84,710 quilos de drogas. O material apreendido foi entregue na delegacia especializada para as devidas providências.