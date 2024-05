PF e Funai investigam extração ilegal de minérios em terra indígena em Boca do Acre

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Equipes da Polícia Federal do Acre (PF-AC) e da Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai) estiveram no interior da Terra Indígena Boca do Acre, situada no sul do Amazonas, para cumprir diligências de combate à extração irregular de minérios e o cometimento de crimes ambientais no território.

O delegado Ytalo Fernandes de Albuquerque explicou que o objetivo da medida foi reprimir um grupo de pessoas responsáveis pela retirada irregular de minérios da terra indígena.

Além das medidas de fiscalização, foram realizadas também durante a ação perícias técnicas no território indígena com o uso de drones e materiais de extração de solo. Conforme o delegado, foram confirmados os dados ambientais e patrimoniais causados no local.

As investigações seguem em andamento para responsabilizar os investigados individualmente e continuar juntando provas para confirmar as acusações.