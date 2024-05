Acre tem 75% de possibilidade de aumento das doenças respiratórias, diz Fiocruz

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

A atualização do Infogripe desta 3⁠ª semana de maio, aponta que 16 estados apresentam crescimento de Síndromes Respiratórias Agudas Graves (SRAGs)na tendência de longo prazo, entre eles o Acre. O InfoGripe é uma plataforma da Fiocruz, atualizada semanalmente. Constam da lista Alagoas, Amazonas, Amapá, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Rio de Janeiro, Rondônia, Santa Catarina, Sergipe e Tocantins.

Segundo o mapa da Fiocruz, o Acre apresenta tendência de 75% de aumento dessas doenças no curto prazo.

Anúncios

Em alguns estados do Nordeste, Centro-Oeste e Sudeste, observa-se a interrupção do crescimento ou queda do VSR. Em relação à influenza A, associada ao aumento de SRAG em adolescentes e adultos, já se nota desaceleração no Nordeste e em parte do Norte e Sul do país.

Entre as capitais, 15 mostram indícios de aumento de SRAG: Aracaju (SE), Boa Vista (RR), Campo Grande (MS), Cuiabá (MT), Florianópolis (SC), João Pessoa (PB), Macapá (AP), Maceió (AL), Manaus (AM), Natal (RN), Porto Velho (RO), Recife (PE), Rio Branco (AC), Rio de Janeiro (RJ) e São Luís (MA).

Divulgado nesta quinta-feira (16) novo Boletim InfoGripe Fiocruz reafirma o alerta para as internações de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG), principalmente em função da influenza A e do vírus sincicial respiratório (VSR), que ainda estão em ascensão em boa parte do território brasileiro. Por outro lado, a análise mostra a interrupção do crescimento das SRAG por tais doenças em alguns estados.