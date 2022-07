Neném Almeida cobra melhorias na infraestrutura e serviços de saúde em Sena Madureira

Dando continuidade às visitas nos municípios do interior, o deputado Neném Almeida (Podemos), esteve na sexta-feira, 8, no município de Sena Madureira, município que fica a 145 km da capital acreana. O deputado ao longo dos últimos 3 anos esteve constantemente presente no interior do Estado.

De acordo com o parlamentar, o motivo da visita é a solicitação de alguns grupos comunitários que pretendem informar Almeida da dificuldade enfrentada pela população em alguns serviços públicos. “A minha vinda à Sena é para deixar claro mais uma vez que meu mandato está e sempre esteve a disposição de quem precisa. As atividades econômicas de Sena estão baseadas na agricultura e pecuária, estes dois segmentos são os principais motores da economia local. Porém, o município ainda carece da necessidade de investimentos estruturantes. É preciso dar atenção a quem gera emprego e renda no Estado” comentou o deputado.

Ainda de acordo com Almeida, além da infraestrutura necessária para o escoamento da produção, a atenção dele em Sena está voltada para o atendimento na área da saúde. “As maiores queixas que recebo da população sena-madureirense é quanto ao atendimento da saúde. Quero ouvir de perto quais são os gargalos”, pontuou.

A extração de madeira, castanha e borracha também continuam a ter importantes papel na cidade, mas não mais como antes. “Apesar da pecuária e agricultura, assim como todos os municípios do nosso Estado, o aquecimento econômico do mercado local vem do funcionalismo público. Mas fico feliz em perceber que o comércio e as pequenas indústrias, são setores que vêm crescendo acentuadamente”, declarou o parlamentar.

Sena Madureira é hoje o polo mais importante da Região do Alto Purus, e um dos principais municípios do Estado. Possui uma área de 23.759,512 km², equivalente a 16,62% da área total do Estado. Sua população, conforme estimativas do IBGE de 2021, era de 47.168 habitantes, gerando uma densidade demográfica de 1,60 hab/km 2.