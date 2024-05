Católicos preparam tapete de mais de 200 metros em Rio Branco

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

O Dia de Corpus Christi, em que os cristãos comemoram o Mistério da Eucaristia – Sacramento do Corpo e Sangue de Jesus Cristo, representados de maneira figurada pelo pão e vinho –, é celebrado pela Igreja Católica nesta quinta-feira, 30, na Catedral Nossa Senhora de Nazaré, em Rio Branco.

Nesta manhã, fiéis se reuniram no estacionamento da igreja desde as primeiras horas de sol para montar os tapetes, tradicionalmente feitos com serragem. Para a Igreja Católica, a prática remete à acolhida de Jesus em Jerusalém, quando as pessoas cobriram as ruas de ramos e mantos para a passagem do Messias.

Em Rio Branco, serão cinco tapetes de serragem e diversos de TNT, com pinturas que começam do estacionamento da Catedral e vão até a Assembleia Legislativa do Acre, resultando em 210m.

Mônica Maria, católica desde o nascimento, aos 53 anos, está auxiliando na montagem do tapete e diz que a ocasião é uma oportunidade para a renovação da fé. “É renovação da nossa fé, todos nós, católicos, todos nós cremos em Jesus Cristo e esse evento traz renovação de fé. A eucaristia é isso, é o poder da gente ser renovar todos os dias”, disse.

O padre Manoel Costa, reitor da Catedral Nossa Senhora de Nazaré, falou dos demais eventos do dia. “A programação do Corpus Christi é aqui na Catedral nossa Senhora Nazaré, começa 17h00 com a missa solene presidida pelo bispo Dom Joaquim, com a presença de todas as comunidades e paróquias de Rio Branco, e logo depois da procissão nós teremos a procissão com Santíssimo Sacramento”, falou o padre.

De acordo com a Diocese, são esperadas mais de 600 pessoas na missa e mais de 2000 pessoas na procissão.