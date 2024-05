Justiça condena a 16 anos dois acusados pelo assassinato de gari

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Em um julgamento realizado na quarta-feira (29), na Comarca do Fórum Criminal de Sena Madureira, dois dos quatro acusados pelo assassinato do gari João Delmiro Batista foram condenados. O crime, que ocorreu no Segundo Distrito de Sena Madureira, no interior do Acre, em julho de 2022, chocou a comunidade local.

Zamir Monteiro de Souza e Thiago da Silva receberam uma sentença de 16 anos e 4 meses de reclusão cada um, pelos crimes de homicídio, associação a facção criminosa e corrupção de menor. Por outro lado, Josué Almeida da Silva e Aeliton Morais de Lima foram absolvidos de todas as acusações. A pena ultrapassa os 30 anos de prisão.

Anúncios

O incidente ocorreu no dia 21 de julho de 2022, aproximadamente no Quintal Florestal, Estrada Mário Lobão. João Batista estava acompanhado de colegas em um veículo da Semsur quando foi abordado e retirado do carro pelos criminosos, que o executaram em via pública.

Em um caso relacionado, Adeilson Pereira da Silva Filho, também conhecido como “De menor”, foi condenado no ano passado a 13 anos e 4 meses de reclusão pela comarca de Sena Madureira, por seu envolvimento no mesmo assassinato.