PC implanta sistema que permite monitorar movimentação bancária de investigados

A Polícia Civil finalizou nesta quarta-feira (29), a implementação do Sistema de Investigação de Movimentações Bancárias (Simba), que permite através de cruzamento de dados identificar se existe algum tipo de fraude, desvio ou lavagem de dinheiro.

O lançamento do sistema se deve a um trabalho integrado entre a Policia Civil do Estado do Amapá, o Ministério Público Federal e a Rede Lab.

De acordo com o delegado Eduardo Quadrotti, titular do Laboratório de Tecnologia contra Lavagem de Dinheiro (LAB-LD), da Polícia Civil do Amapá, a ideia é que a ferramenta possibilite mais praticidade para fazer investigações financeiras.

Sistema de Investigação de Movimentações Bancárias (Simba) foi desenvolvido para receber e processar dados referentes a movimentações financeiras. Através da ferramenta, é possível coletar e analisar dados desse tipo relacionados a investigados, de maneira segura e assertiva, através da rede mundial de computadores.