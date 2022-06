Primeira criança indígena morre com síndrome respiratória no Acre; estado já tem 12 óbitos

A cidade de Cruzeiro do Sul, situada no Vale do Juruá, registra a primeira morte de criança por síndrome respiratória aguda grave. Por volta das 23 horas dessa quarta-feira, 29, o pequeno Rauani Kaxinawá, de apenas 1 ano de idade, morreu no Hospital Regional do Juruá onde estava interna há cerca de 6 dias com síndrome respiratória.

A vítima e a família era natural do município de Feijó. O estado de saúde da criança se agravou na última madrugada, evoluindo com síndrome da angústia respiratória aguda. O bebê foi levado para a Unidade de Terapia Intensiva- UTI, onde ficou entubado por cerca de duas horas, mas não resistiu.

Há ainda outras quatro crianças com síndromes respiratórias internadas no Hospital Regional do Juruá, todas com estado de saúde estabilizado.