Aldeia no interior do Acre tem 52 indígenas com doença respiratória; uma criança morreu

A Terra Indígena Kaxinawá Boa vista, localizada em Feijó, interior do Acre, onde morava a criança de 1 ano que morreu com síndrome respiratória aguda grave no Hospital do Juruá, em Cruzeiro do Sul, vive um surto de infecção respiratória e 52 pessoas estão infectadas, informou ao ac24horas o Distrito Sanitário Especial Indígena – (Dsei) do Juruá.

Nas aldeias Novo Segredo e Nova Olinda a situação não é diferente. Segundo o Dsei, os casos não são graves e todos são atendidos nas próprias comunidades sem necessidade de transporte até Cruzeiro do Sul, como foi o caso da criança morta.

“No dia 25/06 o Dsei/mandou uma equipe médica e de enfermagem para o referido território, Boa Vista , Novo Segredo e Nova Olinda . Foram atendidos 52 casos de IRAS e 5 DDA.Visando o controle do surto de infecção respiratória registrado na Aldeia Boa Vista. As equipes realizam monitoramento e vigilância dos casos, garantindo a estabilidade do quadro de saúde de todos os residentes no local”, pontua o Dsei.

O órgão destaca ainda que a Terra Indígena, no Médio Rio Envira, recebe mensalmente atendimentos de atenção primária em saúde por meio da Equipe Multidisciplinar de Saúde Indígena do Departamento.

Criança morta

Quanto a Rauani Kaxinawá, de 1 ano, que morreu por síndrome respiratória aguda, o Dsei afirma que no último dia 24 um Agente Indígena de Saúde informou à enfermeira responsável pelo Base Feijó sobre quadro do menor indígena, que apresentava sintomas gripais e dificuldade para respirar.

O Distrito viabilizou a ida de um helicóptero até o local com um profissional de saúde, transportando a Criança para Hospital Regional do Juruá, em Cruzeiro do Sul. Segundo o Dsei foi informado às 00h27min, sobre a morte da criança.

“A equipe do Dsei deu suporte e acompanhamento desde a chegada da criança ao hospital até às últimas horas”, pontuou. Não há informações sobre o traslado e enterro da criança.

O helicóptero utilizado para o transporte da criança do Envira até Cruzeiro do Sul, no último dia 24, substituiu a aeronave que caiu no dia 27 de maio na região do Rio Crôa.