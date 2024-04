Câmaras Temáticas farão encontro para elaborar Plano de Aplicação de Recursos

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

A Câmara Temática de Culturas Urbanas e a CT de Música vão realizar na próxima quinta-feira, 25, na filmoteca acreana, às 19h, o encontro setorial da música e culturas urbanas. Na pauta principal estão a elaboração de propostas para o PAAR (Plano Anual de Aplicação de Recursos), a apresentação da PNAB (Política Nacional Aldir Blanc de fomento à cultura).

O evento em questão trata-se de um mecanismo de participação social, que visa promover a colaboração entre o poder público e a sociedade civil na formulação, implementação e acompanhamento das políticas culturais no estado.

Anúncios

“Esse encontro também é um chamamento para os fazedores de cultura dos demais municípios, que poderão participar da elaboração do PAAR do estado”, disse Marcos Thadeu Soares, que é Conselheiro Titular da Câmara Temática de Música do Conselho Municipal Políticas Culturais (CMPC).

Durante o encontro também haverá um debate com a participação dos conselheiros das demais Câmaras Técnicas, visando esclarecer à sociedade civil como funciona a PNAB. Ao todo são mais de R$ 16,7 milhões destinados à cultura do estado e R$ 3,2 milhões somente para a capital Rio Branco. Os valores já estão disponíveis nas contas da Fundação Elias Mansour e Fundação Garibaldi Brasil, que são os responsáveis por gerir tais recursos.

No entanto, o PAAR precisa ser feito e entregue até o dia 31 de maio deste ano, para que enfim os recursos possam de fato serem usados.

As inscrições para o encontro setorial estarão disponíveis até as 17h, do dia 25/04, e podem serem feitas através do link abaixo: