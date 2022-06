Polícia prende detento monitorado com 22 pedras de crack no Segundo Distrito

Fotos: Sérgio Vale

Centenas de evangélicos – vestidos de verde e amarelo, já se encontram presentes na concentração da Marcha para Jesus 2022, em frente ao Terminal Urbano em Rio Branco.

Alguns comerciantes aproveitam a data de viés religioso para comercializar acessórios com a imagem do presidente da República, Jair Bolsonaro (PL). No local, são vendidos bandeiras, toalhas com os símbolos da bandeira amarela e camisas com jargões usados por Bolsonaro no decorrer da campanha e do mandato do presidenciável, como por exemplo a frase “Brasil acima de tudo e Deus acima de todos” – termo utilizado na campanha de 2018.

Segundo um levantamento feito pela reportagem do ac24horas, os valores variam entre R$ 50 reais as toalhas e bandeiras e R$ 70 as camisas personalizadas.

