Criminosos usam imagem de Gladson e aplicam golpe nas redes

O município de Assis Brasil, localizado no extremo Acre, região de fronteira com o Peru, bateu recorde de frio entre todas as cidades acreanas neste ano de 2022. De acordo com estudo divulgado pelo portal O Tempo Aqui, nesta segunda-feira, 13, o município atingiu 10,5°C, figurando o dia mais frio do ano no estado.

A temperatura já era prevista conforme a meteorologia relatada pela estação meteorológica situada na cidade vizinha de Inapari (Peru), do outro lado do rio que separa as duas cidades.

O Tempo Aqui afirma que no Parque Estadual do Chandless, a mínima registrada foi 11,4ºC, por volta das 5h desta segunda-feira. Já em Rio Branco, capital do Acre, também foi registrado novo recorde do ano, com 14,0ºC, no aeroporto da cidade.