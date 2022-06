Prefeitura de Rodrigues Alves promove visita de idosos a instituições do município

O secretário adjunto de agricultura de Cruzeiro do Sul, Rodrigo da Silva Amaral, foi preso em flagrante pela Polícia Federal por peculato nesta quinta-feira, 9, enquanto abastecia o carro particular dele em um posto de combustível da cidade com requisição da prefeitura do município.

Segundo a Assessoria de Comunicação da Polícia Federal, a prática foi denunciada na delegacia e constatada no posto localizado no Bairro Aeroporto Velho. “Outras diligências policiais foram feitas e confirmaram a prática costumeira no referido posto de combustíveis”, citou a PF em nota.

A Polícia Federal também estaria procurando o responsável pelo setor de compras da prefeitura, José Roberto, que não teria sido encontrado no local de trabalho nem na casa dele.

Por meio da secretaria de Comunicação, a prefeitura de Cruzeiro do Sul disse que ainda não foi comunicada oficialmente sobre qualquer procedimento da Polícia Federal e que tomou conhecimento dos fatos pela imprensa.

A gestão municipal afirma que o secretário adjunto estava no exercício da função no momento da abordagem e que o mesmo cumpriria uma agenda de trabalho na zona rural do município no carro dele porque alguns veículos da Secretaria de Agricultura estão em manutenção.

“O referido servidor teria decidido abastecer o próprio veículo com 40 litros de diesel para cumprir sua agenda de trabalho na zona rural”, cita a Nota da prefeitura que “se coloca à disposição dos órgãos de fiscalização para qualquer esclarecimento deste que acredita ter sido apenas um mal-entendido, mas sobretudo reafirma a confiança na boa conduta do servidor cuja postura na vida pública e privada tem sido, até o momento, irrepreensível. Nesse sentido, a prefeitura aguarda serenamente que a própria justiça decida pela absolvição do mesmo tão pronto haja o esclarecimento dos fatos, e reforça o Absoluto zelo pelos recursos públicos do município”.