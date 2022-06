Manutenção da BR-364 no Acre pode ser suspensa por falta de dinheiro, diz empresário

As condições de trafegabilidade da BR-364 entre Cruzeiro do Sul e Rio Branco, que aumentaram em mais de 3 horas as viagens entre as duas maiores cidades do Acre, poderão piorar ainda mais com a paralisação dos serviços de manutenção. Os buracos e as erosões na lateral são os maiores problemas da rodovia federal.

Dos R$ 200 milhões de contrato que tem com o Departamento Nacional de Infraestrutura e Transportes – DNIT para manutenção da BR, o empresário Jarbas Soster disse que recebeu R$ 30 milhões no final de janeiro e R$ 10 milhões agora em maio e avisa que se não houver uma suplementação, poderá desmobilizar as equipes e suspender o trabalho.

“Pelo volume de trabalho e do valor dos dois contratos, o valor liberado, R$ 40 milhões, não são suficientes, até porque investi em uma usina de asfalto e um canteiros novos. Sem dinheiro eu não tenho como trabalhar e terei que desmobilizar toda a estrutura até julho. Mas dada a importância dessa estrada, não acredito que o Dnit deixe isso acontecer”, pontua o empresário.

Soster diz que espera agora por uma liberação de R$ 100 milhões que o Dnit poderá fazer para as BR’s 364 e 317 no Acre.

“Essa é apenas uma expectativa, mas não há previsão de data nem nada certo”, relata afirmando que o grande problema da BR- 364 se deu no início da obra. “Os governos que fizeram essa obra escolheram materiais impróprios e inservíveis para a base. Tem muita tabatinga e solo mole em aterros, por exemplo”, critica.

A empresa MSM atua em dois trechos da BR-364, entre Rio Branco e o Riozinho do Andirá e de Sena Madureira a Feijó.

O superintende do Dnit no Acre, Carlos Moraes, diz que não pode dar declarações sobre os recursos da BR-364 e que somente a assessoria de comunicação do órgão, na sede em Brasília, pode dar informações. O ac24horas não conseguiu retorno pelo número de WhatsApp nem pelo e-mail repassado.

No último dia 24 de maio em Brasília, o governador do Acre, Gladson Cameli, esteve com o ministério da Infraestrutura, Marcelo Sampaio, e acertaram que Estado e União vão trabalhar juntos para garantir a trafegabilidade e assegurar serviços definitivos na BR-364. Cameli colocou a estrutura do governo “à disposição para ajudar no que for preciso para garantir melhorias nessa rodovia”.

Na ocasião, Marcelo Sampaio citou problemas financeiros do Ministério, mas garantiu empenho na questão da BR-364, destacando “a importância da parceria com o governo do Acre para a realização dos investimentos e serviços necessários na rodovia”.

Escritório do DNIT não foi instalado em Cruzeiro do Sul

Em fevereiro deste ano o diretor-geral do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes – Dnit, general Santos Filho, garantiu ao governador Gladson Cameli e à parte das bancadas federal e estadual, a instalação do escritório do Departamento em Cruzeiro do Sul, no mês de maio, o que não aconteceu.

O superintende do Dnit no Acre, Carlos Moraes, disse que houve problemas locação do imóvel. “O processo é burocrático e quando estávamos terminando o proprietário desistiu de alugar o imóvel. Aí estamos começando da estaca zero novamente. Vamos ter que procurar o imóvel novamente, instruir o processo, que vai passar na AGU, DNIT/SEDE e Ministério da Economia, então é difícil estimar uma prazo”, explicou.