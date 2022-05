A nau errante do PT deriva, na busca de um porto seguro

A SUCESSÃO ESTADUAL poderá ter novos contornos no tabuleiro, caso venha a ser confirmar a exclusão do grupo do senador Márcio Bittar (União Brasil), da chapa majoritária do governador Gladson Cameli, tramada pelos dirigentes do PP. Isso ocorrendo, Bittar poderia reagir se lançando candidato a governador, o que de pronto, já garantiria a existência do segundo turno. Mas, teria coragem? Não se preparou para a hipótese. Seu sonho sempre foi ver a Márcia Bittar (PL), disputando uma vaga de senadora na chapa do Gladson.

Bittar tem três partidos sob o seu comando, o União Brasil, Republicanos e o PL, com chapas completas para a Câmara Federal. Mas, como grande parte dos candidatos desses partidos têm interesses ou cargos no governo, resta saber se jogariam o caminhão de empregos para o alto para apoiar uma eventual candidatura do Márcio Bittar ao Palácio Rio Branco.

O Bittar deu uma mexida errada e amadora, ao declarar numa reunião de assessores do governo, que vetava nome para vice-governador na chapa do Cameli, que não tivesse seu aval. Isso, sabe-se, desagradou profundamente o governador, que viu neste ato uma ingerência numa atribuição que lhe é exclusiva.

O certo é que o quadro está confuso. O deputado federal Alan Rick (União Brasil) é o preferido do governador e aliados do PP para formar na sua chapa ao Senado. Mas, acontece que o presidente do União Brasil é o senador Márcio Bittar, que quer a Márcia Bittar de candidata do partido. Não se sabe quem vai ganhar o embate pela presidência do PP entre o governador Gladson e a senadora Mailza Gomes (PP). Se der Mailza, não há como o Gladson colocar outro nome na sua chapa. Só depois de ver tudo isso resolvido é que se poderá ter um norte sobre a composição na chapa do grupo palaciano. Até lá, vão prevalecer as mais variadas versões. E, não há luz no fim do túnel que não foque num final de muita confusão. A cobra vai fumar, jaboti vai subir em árvore. Tudo pode acontecer.

COMO NO JOGO DO BICHO

NO JOGO DO BICHO, tem o ditado que diz: “Vale o que está escrito no bilhete”. Então, nesta questão do PP, com versões conflitantes sobre quem ficará no comando, se o Gladson ou a Mailza, só vou crer quem sairá vencedor na disputa, depois de ver o documento da direção nacional.

JOGO DE VERSÕES

O GRUPO da senadora Mailza Gomes (PP) garante que ela continuará na presidência. O grupo do Gladson Cameli jura de mãos postas que o novo presidente será ele.

CANDIDATURA PARA VALER

O EMPRESÁRIO do agronegócio, Fernando Zamora, reafirmou ontem no programa “Tribuna Livre”, da TV-RIO BRANCO, que a sua candidatura ao Senado é para valer.

LEQUE PARA TODOS OS GOSTOS

SANDERSON MOURA (PSOL), Vanda Milani (PROS), Jéssica Sales (MDB), Alan Rick (União Brasil), Márcia Bittar (PL), Mailza Gomes (PP), Fernando Zamora (PRTB) e, possivelmente, Jorge Viana (PT). É um leque amplo de candidatos ao Senado, e para todos os gostos.

PODEM ESTAR DANDO UM PRESENTE

QUEM deve estar comemorando com este monte de candidatos ao Senado no campo dos adversários, é o ex-senador Jorge Viana (PT), com votos além do muro do PT.

CONTINUA COM O DISCURSO

O DEPUTADO federal Alan Rick (União Brasil) continua com o discurso de que tem o aval da direção nacional para ser candidato ao Senado, posição que tromba com o senador Márcio Bittar (União Brasil), que quer a Márcia Bittar (PL).

SUBIU AS MONTANHAS

O SENADOR Márcio Bittar (União Brasil) entrou num período de mutismo, subiu as montanhas, e dependendo dos desfechos, poderá descer como candidato ao governo. Se for rifado, é uma das suas opções na eleição.

RIFAMENTO DUPLO

Na nova EXECUTIVA que o grupo contra a senadora Mailza Gomes (PP) quer montar, não só ela estará fora da presidência; mas também, o prefeito Bocalom da vice.

MAIS OPORTUNIDADES

O PROJETO DE LEI apresentado pelo deputado Daniel Zen (PT) na ALEAC, que prevê concurso público a cada 2 anos, é mais oportunidades para os jovens, num mercado de alto desemprego no estado.

DISPUTA DE TITÃS

KEILIANE Cordeiro, Roberto Duarte, Antónia Lúcia, devem travar uma disputa de titãs pelas prováveis duas vagas para deputado federal, na projeção do REPUBLICANOS.

FALTOU UM NOME

NA LISTA de candidatos fortes a deputado estadual pelo REPUBLICANOS divulgada ontem pelo BLOG, faltou inserir o ex-deputado Jamil Asfury.

TROCANDO FIGURINHAS

O VICE-GOVERNADOR Major Rocha (MDB) e o senador Márcio Bittar (União Brasil), andam trocando figurinhas constantes em contatos telefônicos. O tema não deve ter sido o último eclipse lunar, mas uma aliança futura.

DANDO UM BANHO

O LULA (PT) surgiu ontem dando um banho na pesquisa do DATA-FOLHA, onde aparece ganhando no primeiro turno nos votos válidos; e num provável segundo turno, bate de capote o presidente Jair Bolsonaro (PL). A boca do Bolsonaro é sua principal adversária.

SERIA IMBATÍVEL

TIVESSE o presidente Jair Bolsonaro sendo um defensor da vacina quando surgiu a pandemia, e tomado uma postura a favor da ciência, por certo ele seria hoje imbatível.

COLHENDO FRUTOS DA GESTÃO

TENHO conversado com muitos candidatos a deputado dos mais diversos partidos, e ouço de todos que o ex-prefeito de Rio Branco, Marcus Alexandre (PT), tende a ser eleito deputado estadual com uma expressiva votação.

ASSIM É QUE SE FAZ

NA política, ou se tem posição ou não se consegue respeito. Os integrantes da Executiva Regional do MDB, Pádua Bruzugu e Mauri Sérgio, deram um exemplo de coerência, ao se afastarem do partido para apoiar a reeleição do governador Gladson Cameli. Assim, se faz.

VOZ CORRENTE

ATÉ entre os candidatos da oposição existe o reconhecimento de que, disputam entre eles quem vai enfrentar o Gladson, na eventualidade do segundo turno.

CANDIDATO FORTE

NÃO SE trata de avaliar se o governo do Gladson é fraco ou não, o certo é que o seu carisma tem refletido, positivamente, no fato dele liderar até aqui as pesquisas.

NOME A SER BATIDO

A deputada FEDERAL Perpétua Almeida (PCdoB), é o nome a ser batido pelos petistas, na disputa para a Câmara Federal. Na última disputa deixou o PT fora.

FRASE MARCANTE

“SEMPRE tenho o Senhor diante de mim. Com ele à minha direita, não serei abalado. Salmo 16:8”.