Corpo de filho de Lenilda Cavalcante chega em Rio Branco na sexta-feira

A Polícia Militar recebeu na manhã desta quinta-feira, 26, o 2º Batalhão da corporação completamente revitalizado. O prédio fica ao lado do Mercado do 15 e já foi sede do antigo Banco do Estado do Acre (Banacre).

O Comandante da PM no Acre, Coronel Paulo César Gomes da Silva, lembrou do trabalho que vem sendo feito na recuperação dos batalhões da PM em Rio Branco e no interior do estado. “Queria agradecer ao governador pelo apoio. Nos últimos dias entregamos a revitalização dos quartéis de Xapuri e Assis Brasil, no próximo mês devemos entregar a obra do Comando da PM aqui na capital e temos mais 8 unidades do interior para fazer, inclusive em Tarauacá já iniciamos a obra. O 2º Batalhão volta para a sua casa em um ambiente de trabalho muito melhor que antes”, afirma.

Representantes da população do Bairro 15 também se manifestaram de forma positiva, já que o novo Batalhão significa ainda mais segurança para a comunidade. “O 15 é um bairro maravilhoso e vai ficar ainda melhor porque vamos ter mais segurança com a PM mais presente no nosso bairro”, destaca Francisco Marinho, administrador do Mercado do 15.

A obra de revitalização do Batalhão custou cerca de R$ 1 milhão. Gladson Cameli, ao falar, lembrou da formatura dos novos policiais e da mudança da farda da PM. “O que importa é a presença do Estado no Bairro 15 no Acre. Vocês, Polícias Militares, não tem a ideia do quanto a população admira o trabalho de da PM. Aquela festa de ontem foi maravilhosa e o meu sentimento é de gratidão. Vou logo avisando que a farda vai mudar, vai voltar a ser azul, da cor original e quero já dizer que não tem nada com política, não é uma decisão minha, é um resgate da história”, disse Gladson.

O governador anunciou também que no Diário Oficial desta sexta-feira, 27, deve ser publicado o edital para a licitação da obra da Orla do Bairro 15, que deve custar cerca de R$ 14 milhões.