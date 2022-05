Repasse do ICMS às prefeituras cai mais de 13% no Acre no mês de abril

Sem segunda chance! Nicole Bahls revelou o motivo decisivo para o término com Marcelo Bimbi. No último domingo (22), a ex-Power Couple entregou a traição do ex-marido durante um jogo no Programa do Silvio. Na dinâmica, a influenciadora também relembrou a infidelidade do campeão do BBB 22, Arthur Aguiar.

Na dinâmica comandada por Patrícia Abravanel, Nicole Bahls teve que nomear dois famosos que já ‘pularam a cerca’. Como resposta, a vencedora do Power Couple 4 recordou as polêmicas de Arthur Aguiar e, para a surpresa do público, citou o próprio ex-marido, o modelo Marcelo Bimbi.

“Eu não larguei do meu marido porque eu tomei uma?!”, comentou Nicole confirmando a traição. “E você não perdoou?”, questionou Patricia surpresa com a revelação.

“Perdoei nada! Depois vira bagunça, vira festa, acha que é festa”, respondeu Nicole Bahls acrescentando: “Comigo, é uma só”.

Nicole e Marcelo ficaram casados durante 3 anos e foram os campeões da 4ª edição do reality da Record Power Couple.