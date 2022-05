Menor designado pelo CV para matar 12 em Senador Guiomard é preso pela Polícia Civil

Foto: Manoel Façanha

O torcedor do Rio Branco que esteve no Florestão na tarde e noite deste sábado, 21, não vai precisar de exame cardíaco. As emoções vividas na partida contra o Amazonas pela Série D atestam que o coração do torcedor estrelado está em ótimas condições.

Jogando contra o líder do Grupo 1, o Amazonas, a partida foi repleta de emoções. O time acreano partiu pra cima e dominou o início do jogo. Mesmo assim, em linda cobrança de falta, Rafael Tavares fez o gol do time amazonense que terminou vencendo por 1 a 0 na primeira etapa. A boa notícia nos primeiros 45 minutos foi a expulsão do lateral esquerdo do Amazonas, Vinicius Soares, quase no fim do primeiro tempo.

Com um a mais, o Rio Branco iniciou o segundo tempo pressionando o adversário e logo aos 9 minutos, Ciel, também em cobrança de falta deixou tudo igual. A partir daí, só deu Estrelão, que pressionou de todas as formas o Amazonas, mas não conseguiu o gol da virada. Aos 39 minutos, os deuses do futebol resolveram castigar o Rio Branco. Em contra ataque, mesmo com um a menos, o Amazonas marcou o segundo gol com Vitinho.

Só que, por incrível que pareça, ainda havia espaço para mais emoção. No último lance do jogo, aos 49 minutos, escanteio para o Rio Branco e o goleiro Evandro Gigante resolve ir para área. Livre de marcação, o goleiro consegue fazer de cabeça o gol de empate para uma explosão de emoção nas arquibancadas do Florestão.

Com o empate, o Amazonas é líder com 14 pontos e o Rio Branco é o segundo colocado com 11 pontos.

Crédito: Instart TV

Narração: Leônidas Badaró

Veja o vídeo: