Os caminhos do Márcio Bittar

ACABOU O MISTÉRIO da novela do Senado dentro do PP, que vinha se arrastando sem uma definição: a senadora Mailza Gomes (PP) deverá no seu retorno a Rio Branco, esta semana, anunciar que, após discussões dentro do seu grupo e com a cúpula nacional do partido, decidiu disputar um novo mandato; rejeitando de vez a proposta para que seja candidata a deputada federal.

E, agora, de forma oficial. Com esse posicionamento, o governador Gladson Cameli fica impedido de colocar em sua chapa um nome de uma outra sigla para ser candidato a senador.

Soma a favor da decisão da senadora Mailza de ser ela a presidente do PP e de somente não ser candidata, se não quiser. Apostou errado quem acreditou que as pressões políticas feitas para desistir da sua candidatura fosse surtir efeito.

NÃO HÁ O QUE FAZER

SONDEI ontem políticos que transitam nos corredores palacianos e ouvi deles que, o Gladson não terá como impedir a candidatura da senadora Mailza Gomes (PP).

NÃO É BOA NOTÍCIA

A candidatura da senadora Mailza Gomes (PP) não é uma boa notícia para o senador Márcio Bittar (União Brasil), já que com a decisão não terá como colocar a sua candidata ao Senado, Márcia Bittar (PL), na chapa do Cameli.

CADA VEZ MAIS FORTE

É CADA DIA mais forte a tese no círculo mais próximo do governador Gladson, que ele diga que apoiará todos os candidatos do seu grupo que saiam candidatos a senador. E, quem quiser seguir que lhe siga na campanha.

CONFIRMOU O QUE FOI DITO

A PRESENÇA do senador Flávio Bolsonaro (PL) ontem em Rio Branco, serviu para confirmar o que vem sendo dito pelo senador Márcio Bittar (MDB) de que, a Márcia Bittar (PL) é a candidata ao Senado ungida pelo presidente Bolsonaro. Provou que o Márcio não blefava.

CENÁRIO ERRADO

O SENADOR Márcio Bittar (União Brasil) é um político hábil e experiente, mas está cometendo um equívoco grande ao pensar que só fato do apoio do presidente Bolsonaro à candidatura da Márcia Bittar, é o passaporte para ela ser a candidata na chapa do Gladson Cameli à reeleição. O assunto é de solução 100% paroquial.

O PRINCIPAL PROBLEMA DO BITTAR

NÃO HÁ como o governador Gladson colocar um outro nome na sua chapa para o Senado, seja a Márcia Bittar (PL) ou o deputado federal Alan Rick (União Brasil); enquanto a senadora Mailza Gomes (PP) manter a sua candidatura. Ela é a presidente do PP, e tem a caneta na mão. O principal problema do Bittar se chama Mailza.

QUALIFICA O DEBATE

É BOM para o debate democrático que a turma do agronegócio leve mesmo avante a ideia de ter os empresários rurais Jorge Moura (PRTB) de candidato a governador; Fernando Lage de vice (PRTB); e Fernando Zamora (PRTB), como senador. Numa eleição, quanto mais plural for a participação de candidatos, melhor para o eleitor.

NÃO BRINQUEM COM O PETECÃO

COMENTEI mais de uma vez aqui neste espaço: não façam menosprezo com a candidatura ao governo do senador Sérgio Petecão (PSD). Enquanto os adversários estão no debate de chapas, esteve esta semana por Tarauacá, Feijó, pelas barrancas do Rio Jurupari, fazendo reuniões no centro dos grotões, que é um voto que menos quebra quando bem conquistado. E, o Petecão é um especialista em grotões.

PAPEL DE QUESTIONAR

O DEPUTADO Daniel Zen (PT) apenas exerce o papel que lhe foi destinado pelas urnas de ser da bancada de oposição, fiscalizar e questionar os atos do governo. Nada do outro mundo, pois, convocar o secretário estadual de Educação para se explicar na ALEAC, sobre os entraves no ano letivo. Até porque, a administração é pública.

NÃO VAI SER FÁCIL

VENHO acompanhando de perto o que acontece nos bastidores do poder, sobre essa indefinição de como ficará composta a chapa do Gladson para a reeleição. E, por isso posso afirmar haver sérios obstáculos no grupo palaciano para o senador Márcio Bittar (MDB) superar, se quiser emplacar a Márcia Bittar (PL) de candidata ao Senado. A simpatia interna é pelo deputado federal Alan Rick (União Brasil). Mas, volto afirmar: sem remover a candidatura da senadora Mailza (PP), nada acontecerá.

NÃO ME PERGUNTEM

E, não me perguntem como é que essa novela vai terminar, porque eu não saberei responder. Não conheço nenhum político que toma decisões imprevisíveis como o governador Gladson. Na sua cabeça, só ele sabe o que se passa.

NÃO É IDEOLÓGICA

ENTRA eleição e termina eleição, e alguns políticos não aprendem. Eleição no Acre é descolada da eleição nacional. O eleitor acreano não escolhe o seu candidato a governador ou a senador de acordo com quem este apoie para a presidência do país. São poucos os votos ideológicos, a maioria esmagadora vota pela empatia com o candidato regional. É amador apostar ser a eleição deste ano no estado movida pelo sentimento ideológico.

BEM ARTICULADO

CONVERSEI ontem com hábil articulador político, sobre a situação eleitoral do Juruá. Fez uma ressalva, e pediu que anotasse: o ex-prefeito de Cruzeiro do Sul, Clodoaldo Rodrigues, virá com uma excelente votação da região. É candidato a deputado estadual pelo REPUBLICANOS.

ZEQUINHA É DE TODOS

HÁ uma reclamação em série de candidatos por Cruzeiro do Sul, que esperavam serem privilegiados pelo prefeito Zequinha. É que, o prefeito tem dividido o seu apoio entre todos os candidatos que estiveram na sua coligação. Dor de barriga não só dá uma vez, vai precisar de apoio de novo quando disputar a reeleição, deve raciocinar o Zequinha.

NÃO DEU AS CARAS

O AFASTAMENTO do governador Gladson do senador Márcio Bittar (União Brasil), não é nenhuma ficção, como argumentam alguns. O fato do Gladson não ter ido ao ato com o senador Flávio Bolsonaro (PL), vinda patrocinada pelo Márcio, e anunciada exaustivamente, é a prova mais evidente da briga.

FRASE MARCANTE

“O jovem tem todos os defeitos do adulto e mais um: – o da imaturidade. Nelson Rodrigues, Dramaturgo.