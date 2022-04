MPAC firma compromisso pela redução da violência no trânsito

Um dia após o retorno do atendimento ao público no formato presencial, a presidente do Tribunal de Justiça do Acre (TJAC), desembargadora Waldirene Cordeiro, acompanhada do corregedor-geral da Justiça, desembargador Elcio Mendes, lançou os projetos Biblioteca Compartilhada e Horta Compartilhada, e a abertura da Trilha Ambiental na Cidade da Justiça da Comarca de Cruzeiro do Sul.

A solenidade de lançamento das ações foi prestigiada pelo governador do Estado, Gladson Cameli, que na oportunidade assinou junto a presidente, um Termo de Compromisso de Cooperação Técnica, que permitirá a reforma nas instalações do Judiciário no município.

O diretor do Foro da comarca, o juiz de Direito, Erick Farhat, também esteve presente junto a magistrada Adamarcia Machado e os servidores do Judiciário. O evento foi prestigiado pelo procurador-geral do município, Rafael Sanson, representando o prefeito, o promotor Ildo Maximiano, do Ministério Público Estadual, a defensora pública do Estado, Carolina Matias, Ocilene Alencar, representando a Ordem dos Advogados do Brasil – Sub Seccional de Cruzeiro do Sul, o secretário de Estado de Infra Estrutura, Cirleudo Alencar, a presidente da Associação dos Acre, Rosinete Reis, o juiz-auxiliar da Corregedoria do TJAC, Lois Arruda, o primeiro secretário da Câmara Municipal, Elter Nobrega, e a ex-primeira dama do município, Beatriz Cameli.

A presidente do TJAC, Waldirene Cordeiro, relembrou dos diversos desafios que o Judiciário acreano preciso enfrentou diante da pandemia, ressaltando que a justiça jamais parou, mas que precisou continuar atendendo a população de outras formas, tendo como aliada a tecnologia. Depois de mais de dois anos em atendimento remoto, todas as Comarcas abriram suas portas à população para a volta do atendimento presencial.

“É uma satisfação estar no Juruá neste dia depois de termos voltado ao atendimento presencial, expandido algumas das ações que o Judiciário acreano desenvolve. Tivemos um momento de pandemia muito difícil, mas o Judiciário não parou. Hoje estamos trazendo a Biblioteca Compartilhada, Horta Compartilhada e a Trilha Ambiental, práticas que, inclusive, concorreram ao Prêmio Innovare e que reforçam o papel da Justiça acreana, que vai além dos serviços jurisdicionais”, disse a presidente.

Ela também agradeceu ao governador Gladson Cameli pela parceria. “Agradecemos o apoio que o chefe do Executivo tem dado ao Poder Judiciário. São parcerias como essas, que fortalecem a prestação jurisdicional, atendo aos anseios do jurisdicionados e vai ao encontro do que é o acesso a Justiça”, ressaltou.

O governador Gladson Cameli, reafirmou o compromisso do Poder Executivo com o Judiciário acreano. “Hoje estamos celebrando uma série de ações do Poder Judiciário do Acre aqui na nossa região, com a interiorização dessas ações. Quero saudar a presidente do Tribunal, desembargadora Waldirene Cordeiro e o corregedor-geral da Justiça, desembargador Elcio. É a união que pode contribuir cada vez mais com o povo acreano, e essa união foi fundamental na pandemia. Quero reafirmar o compromisso do Executivo como parceiros nas importantes ações do Judiciário acreano, como o Projeto Cidadão e tantos outros”, disse.

O corregedor-geral da Justiça, desembargador Elcio Mendes, reforçou a importância das ações para a população de Cruzeiro do Sul. “Essas ações abrangem a Cidade da Justiça de Cruzeiro de Cruzeiro do Sul a uma população que é muito merecedora. Obrigada a todos que estão participando desta ação que reforça cada vez mais a presença do Poder Judiciário no Acre”.

O diretor do Foro, juiz de Direito Erik Farhat também ressaltou a satisfação da Cidade da Justiça de Cruzeiro do Sul ao receber ações que reforçam a atuação do Judiciário junto a sociedade.

A agenda continua ainda essa semana com ações também nas Comarcas de Feijó e Tarauacá.