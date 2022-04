PT aprova federação com PCdoB e PV

O presidente Jair Bolsonaro (PL) disse nesta quarta-feira (13) que o filho Jair Renan vive com a mãe, está longe dele “há muito tempo” e que não sabe se o filho 04 está certo ou errado diante das investigações.

Quarto filho do presidente, esse de seu segundo casamento, Jair Renan é alvo de inquérito do Ministério Público Federal desde março do ano passado sob suspeita de tráfico de influência e lavagem de dinheiro. Na semana passada, ele prestou depoimento à Polícia Federal.

“O moleque tem 24 anos agora, acho que ninguém [aqui] conhece ele, vive com a mãe, há muito tempo está longe de mim, mas recebo ele de vez em quando aqui. Tem a vida dele, não sei se está certo ou se está errado, mas peço a Deus que o proteja”, disse Bolsonaro, em um café da manhã com pastores da Assembleia de Deus no Palácio da Alvorada.​

Bolsonaro mencionou o caso do filho 04 ao se queixar de uma alegada perseguição à família e relembrou o fato de a avó da primeira-dama, Michelle, ter sido presa por tráfico de drogas, o que ele disse ter ficado sabendo pela imprensa.

Nos bastidores, há relatos de uma relação turbulenta entre Jair Renan e a primeira-dama.

Ainda que tenha tentado deixar claro seu distanciamento do filho, Bolsonaro minimizou o caso em apuração e citou que o pedido de abertura do inquérito ao Ministério Público foi feito por deputados da oposição.

“A gente apanha o tempo todo”, disse. “Pega uma ida dele [Jair Renan] ao ministério, daí tinha um grupo lá de pessoas tentando vender, vender é jeito de falar, projeto de novos tipos de carros popular. E daí foi suficiente para falar em tráfico de influência”, completou.

O caso em apuração pela Polícia Federal teve início com a doação de um carro elétrico, avaliado em R$ 90 mil, por empresas do Espírito Santo a um projeto parceiro da empresa de Jair Renan, a Bolsonaro Jr. Eventos e Mídia.

A Bolsonaro Jr. e o projeto MOB, de propriedade do ex-personal trainer de Jair Renan, Allan Lucena, inauguraram em outubro de 2020 o empreendimento Camarote 311, no estádio Mané Garrincha, em Brasília.

O veículo foi doado pelos grupos WK, de propriedade de Wellington Leite, e Gramazini Granitos e Mármores Thomazini. Ambos tiveram suas logomarcas impressas na decoração da parede de entrada do escritório de Renan, com outras empresas que apoiaram a iniciativa empresarial.

Representantes da Gramazini Granitos também conseguiram um encontro com uma autoridade do governo federal, como revelou a Folha.

Eles foram recebidos pelo então ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, no dia 13 de novembro de 2020, reunião agendada pelo assessor especial da Presidência Joel Fonseca.

Na ocasião, foi apresentado a Marinho ministro um projeto de casas populares desenvolvido em parceria com o WK. O filho de Bolsonaro participou do encontro.

A Folha também mostrou que a cobertura com fotos e vídeos da festa de inauguração da empresa de Jair Renan foi realizada gratuitamente por uma produtora de conteúdo digital e comunicação corporativa que presta serviços ao governo federal.

Somente em 2020, a empresa produtora Astronautas Filmes recebeu R$ 1,4 milhão do governo Bolsonaro.

A abertura da empresa de Renan foi revelada pela revista Veja. Segundo a revista, Renan solicitou ao gabinete da Presidência da República uma audiência para tratar de interesses comerciais de um de seus patrocinadores do Espírito Santo.

Na semana passada, Jair Renan prestou depoimento de cinco horas à PF. Antes, ele concedeu entrevista ao SBT, em que disse estar revoltado e negou as acusações.

​”Eu me sinto revoltado com tudo isso que tá acontecendo. Nunca recebi nenhum cargo, nenhum dinheiro, nunca fiz lavagem de dinheiro, e estão tentando me incriminar numa coisa que não fiz”, afirmou.

A respeito da reunião com empresários no ministério, o advogado do filho do presidente, Fred Wassef, disse que ele “entrou mudo e saiu calado”, e que não promoveu a reunião.

“Se eventuais pessoas desejaram ou quiseram usar o seu nome e falam coisas que não existem, não cabe a nós fazer nada”, afirmou a jornalistas quando ele foi à PF.

Mãe de Jair Renan, Ana Cristina Valle também é investigada, mas por “rachadinha” no Rio de Janeiro. Suspeita de operar do esquema no gabinete do vereador Carlos Bolsonaro, ela teve sigilo bancário e fiscal quebrado em agosto do ano passado.

As relações familiares vão além da segunda esposa de Bolsonaro: ela teve dez familiares empregados no antigo gabinete do então deputado estadual e hoje senador Flávio Bolsonaro.

Bolsonaro e Ana Cristina se divorciaram em junho de 2008, após divórcio litigioso com acusação de furto e relato de patrimônio não declarado do casal a partir de outubro de 2007.

As declarações do presidente sobre a investigação de seu filho Jair Renan ocorreram durante um café da manhã com lideranças da Assembleia de Deus, no Alvorada, e contou com a presença de Michelle e da ex-ministra Damares Alves.

O encontro ocorreu fora da agenda oficial, mas trechos foram transmitidos na rede social de parlamentares.

Evangélicos fazem parte de uma importante fatia do eleitorado do presidente.

No último Datafolha, divulgado no final de março, Bolsonaro aparece numericamente à frente, mas tecnicamente empatado com o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, entre os evangélicos: 46% contra 43% do petista, num cenário de primeiro turno.

Houve uma melhora tímida em relação ao cenário de dezembro da pesquisa. Na época, Lula liderava com 46% das intenções de voto, contra 44%.

O café da manhã desta quarta-feira foi um gesto de aproximação do segmento.

Em sua fala, Damares falou em “guerra espiritual” e em “capeta careca”, sem entrar em detalhes. A segunda expressão é em referência a Alexandre de Moraes, do STF, e arrancou risada dos participantes.

O ministro é alvo constante de Bolsonaro e de seus aliados. “É um novo tempo, mas saibam, o inferno está com muita raiva de todos nós. E o inferno está se levantando. E o inferno mandou uns capetas, que vocês não têm nem ideia. Tem um até careca”, disse a ex-ministra e pastora.