Cidades do Acre terão selo verde de turismo sustentável e de base comunitária

Cidades do Acre como Epitaciolândia, Brasiléia e Cruzeiro do Sul estão aderindo ao Programa de Desenvolvimento Econômico Local – DEL Turismo – e poderão receber o selo verde Green Destinations, que certifica localidades que praticam turismo sustentável, socialmente correto e de base comunitária.

O DEL é desenvolvido pelas federações do Comércio (Fecomércio), da Indústria (Fieac) e Sebrae, em parceria com o Instituto Educacional da Economia Bávara da Alemanha (BBW), uma espécie de Senac, que tem sede em Munique.

Focada no fortalecimento do turismo local, a iniciativa oferece um intercâmbio de conhecimentos entre os municípios e a Alemanha e promove treinamentos focados no desenvolvimento de ações voltadas à sustentabilidade e governança municipal de cada destino turístico.

O consultor do DEL, Hanz Peter, está no Acre desde segunda-feira, 11, e nesta terça e quarta está em Cruzeiro do Sul, município que já atrai o etnoturismo, o turismo religioso e de vivência da ayahuasca nas terras Indígenas e comunidades rurais e ribeirinhas, como o Rio Crôa.

Na sede da prefeitura, Hanz Peter detalhou o projeto para o prefeito Zequinha Lima.

“O Acre e aqui Cruzeiro do Sul tem um grande potencial turístico. Mas o turismo tem que ser tratado como uma empresa e é necessário definir que turista se quer atrair para avançar. É necessário considerar a importância das comunidades nativas e também atrair parceiros. Há também que criar uma taxa de turismo porque não é possível que as pessoas se aproveitem de tanto sem pagar nada. E essa renda é usada para proteger a natureza e investir”, conta ele sobre o projeto.

Zequinha destacou que o município tem uma Secretaria de Turismo e o Conselho Municipal de Turismo, que possibilitam a Cruzeiro aderir ao programa e ter acesso a ferramentas que garantam a estrutura adequada para impulsionar os serviços que compõem o turismo.

“Nós temos a secretaria de Turismo e as potencialidades. Já somos referência e temos interesse em atrair cada vez mais turistas com ênfase na preservação ambiental. É uma honra receber a visita desse consultor especialista no ramo. Acreditamos que o turismo pode gerar os empregos que precisamos”, pontuou.

Por meio de parceria entre as prefeituras e o Instituto Educacional da Economia Bávara da Alemanha haverá capacitações técnicas dos atores sociais envolvidos, transferência de metodologias e articulações que garantam excelência na prestação dos serviços do turismo.

“Eles têm know-how na área do turismo e o Acre é a bola da vez para ser certificado com o Selo Verde. Machu Picchu, que tem esse selo, atrai milhares de turistas”, conta João Bosco, da Federação do Comércio do Acre.

“Esse selo Green Destinations dará um grande impulso no turismo da nossa região e o Acre ganha muito com isso”, prevê a representante da FIEAC em Cruzeiro do Sul, Janaína Terças.

Catedral, artesanato e Rio Crôa

Em Cruzeiro do Sul, Hans Peter esteve na Catedral Nossa Senhora da Glória, construída pelos alemães, como ele; na Casa do Artesão e no Rio Crôa, onde comeu a tradicional galinha caipira e o peixe tambaqui assado.

Também no Rio Crôa, conheceu uma árvore samaúma de 800 anos e uma comunidade que atua com reflorestamento e produz ayahuasca e onde há uma pousada.

Nesta quarta-feira, 13, o consultor alemão visitará a Terra Indígena Puyanawa e fará a trilha das bioindústrias de Cruzeiro do Sul, incluindo a de açaí, café, farinha e movelaria.

Green Destinations

O DEL turismo já é desenvolvido nos estados de Santa Catarina, Minas Gerais, Mato Grosso e Rio Grande do Norte, onde 4 cidades já receberam a certificação do Selo Verde, dado pela Green Destinations a cidades que desenvolvem o turismo sustentável, responsável e de base comunitária.