Acidente mata casal em motocicleta e comove vizinhos na Cidade do Povo

O ex-deputado Luiz Calixto teceu críticas, por meio de sua página no Facebook, à decisão da presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Acre (Sinteac), Rosana Nascimento, de se lançar como pré-candidata a uma vaga na Assembleia Legislativa (Aleac).

Para o ex-parlamentar, a pretensão da sindicalista é “meio fora de esquadro” por ser apresentada em meio a uma greve. De acordo com ele, o fato contribui para que os argumentos de quem defende que o movimento grevista tem fins eleitoreiros seja reforçado.

“Não tenho absolutamente nada contra a candidatura da professora Rosana Nascimento, atual presidente do Sindicato da Educação. Aliás, desejo a ela boa sorte e muitos votos. Só acho meio fora de esquadro a apresentação da candidatura dela no meio de uma greve. Isso só reforça os argumentos de quem afirma que o movimento grevista é eleitoreiro”, comentou.

Rosana Nascimento está entre os nomes que foram anunciados como pré-candidatos pelo PSD, do senador Sérgio Petecão, para as eleições de outubro próximo, em ato de filiação que foi realizado na noite do último sábado (26) com a inauguração de diretório e comitê de campanha.