Denunciado por tornozeleira, monitorado é preso após arrombar apartamento

Ao consultar as câmeras de segurança, plantonistas da Unidade de Monitoramento Eletrônico e Presos do Instituto de Administração Penitenciária (IAPEN) constaram que um detento monitorado tinha estado em um apartamento do bairro da Conquista, que por coincidência tinha sido arrombado no mesmo horário, e os ladrões subtraído mais de R$ 20 mil em roupas e outros artigos.

De imediato, Policiais Penais do setor especializado se deslocaram à residência do detento suspeito, onde ele confessou ter participado do arrombamento seguido de furto. Com ele estavam apenas as ferramentas usadas. Durante uma conversa com os policiais disse que as mercadorias furtadas estariam em outro local.

Em ato contínuo, os policiais se deslocaram para o bairro Adalberto Aragão, onde apreenderam todas as roupas, televisor, ventilador, um ar-condicionado portátil e tudo o que havia sido furtado.

O dono da casa foi preso e levado para a Delegacia de Flagrantes (Defla), onde disse ter comprado toda roupa por R$ 1 mil, motivo pelo qual foi autuado por receptação.