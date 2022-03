Gladson assina ordem de serviço da ponte que liga Centro a Segundo Distrito de Sena Madureira

O governador Gladson Cameli assinou, nesta quinta-feira (24), a ordem de serviço para a construção da segunda ponte sobre o Rio Iaco, em Sena Madureira, obra que promete tirar do isolamento mais de 2,5 mil pessoas que moram no segundo distrito da cidade, região que abrange as comunidades São Francisco, Niterói e Quintal Florestal.

A obra está orçada em R$ 36 milhões e deverá ser construída em um prazo de dois anos. A estrutura de concreto terá 232 metros de extensão, com rampas de acesso de 352 metros, de acordo com o Departamento de Estradas de Rodagem (Deracre). A vencedora da licitação foi a Construtora Cidade. O edital de concorrência pública havia sido publicado no dia 24 de setembro do ano passado.

“É muito importante essa obra para o município. Ela vai trazer a integração entre os dois distritos e proporcionar a unidade para Sena Madureira. Ela é uma ponte mista, vai ser construída em concreto e metal, vai ter duas pistas. Vai ser uma ponte de dignidade”, disse o presidente do Deracre Petrônio Antunes.

O prefeito Mazinho Serafim agradeceu ao governador Gladson Cameli e ao senador Marcio Bittar, responsável pela emenda que destina os recursos para a ponte. Ele disse que a atuação dos dois políticos “é o melhor para Sena Madureira” e que o projeto político de Bittar é o projeto dele.

“Essa ponte vai sair porque o governador vai fazer e a prefeitura vai estar aqui para dar o suporte. O que precisar eu já me coloquei à disposição. Essa ponte é um sonho de Sena Madureira e a gente sabe que Sena vai avançar e tem que ganhar. E eu sei que nós temos ainda muito o que fazer aqui”, disse o prefeito.

O senador Marcio Bittar disse que não nasceu em Sena Madureira, mas que tem a cidade como sua. Ele citou a obra da ponte de Xapuri, cuja ordem de serviço foi assinada no dia 5 de março passado e que, segundo ele, vai reunificar o município, que é dividido pelo rio e afirmou que a mesma coisa vale para a cidade cortada pelo Rio Iaco.

“O Orleir Cameli tirou a gente do isolamento. Quem tirou Sena Madureira dessa situação foi o Orleir Cameli. Hoje temos a ponte José Nogueira Sobrinho, mas falta essa aqui do segundo distrito. E esse sonho quem vai nos permitir é o governador Gladson Cameli”, disse Bittar em seu discurso.

Em sua fala, com o bom humor que costuma demonstrar nos atos públicos dos quais participa, o governador Gladson Cameli garantiu que vai construir a ponte e inaugurá-la. Ele ainda ressaltou que após a inauguração da ponte, as terras localizadas no segundo distrito do município serão valorizadas e citou o exemplo do que ocorreu em Cruzeiro do Sul após a construção da ponte.

“Eu estou dando a ordem de serviço dessa ponte e nós vamos juntos de mãos dadas inaugurar ela na sede da cidade para o segundo distrito. Chegando lá nós vamos voltar do segundo distrito para cá. Se alguém disser para vocês que sua terra não vale nada porque é baixa, puxe o cinturão e dê uma lapada. Vejam lá em Cruzeiro do Sul, no Miritizal, e vejam como está depois da ponte”, afirmou.

A ponte vai ligar o centro da cidade, no encontro da Rua Antônio Nicácio Teixeira com a Monsenhor Távora, ao Ramal Mário Lobão e à BR-364, no Segundo Distrito. As intervenções nas pontes do Acre são realizadas pelo Deracre e visam, segundo o governo, garantir a trafegabilidade dos acreanos.