Jovem que perdeu a perna em acidente presta depoimento e buscará aposentadoria

Após horas de buscas, integrantes do Grupo de Rondas Ostensivas e Tático Movem (ROTAM) conseguiram localizar o caminhão-baú modelo Ford Cargo 816S de cor branca que havia sido roubado com toda a carga no início da tarde dessa segunda-feira, 21, no bairro Adalberto Aragão, em Rio Branco.

O veículo foi alvo de dois homens que se passaram por empresários. O condutor foi abandonado no meio do caminho e deixado amarrado.

O caminhão roubado estava no Ramal do Mutum, na zona rural de Rio Branco, onde os policiais militares prenderam Marcos Roberto de Souza Moraes, de 43 anos, que estava no local. A carga de insumo gráficos que havia sido roubada também foi recuperada, pois já havia sido escondida no matagal. O homem preso foi apresentado na Delegacia de Flagrantes e autuado por assalto com cárcere privado.

De acordo com o que foi apurado, os dois homens teria comprado R$ 200 mil de material gráfico de uma empresa de Porto Velho, no Estado de Rondônia, e o pagamento seria feito no momento da entrega em Rio Branco.

No caminhão, havia mercadorias de outros clientes, totalizando mais R$ 230 mil.

Como a compra era grande, o dono da empresa desconfiou e veio com o motorista. Ele ficou no centro da cidade e mandou que o mesmo fosse fazer a entregar em um local no bairro Adalberto Aragão, onde acabou assaltado por dois homens que estavam o aguardando.

Amarrado e amordaçado, este foi jogado em um matagal nas proximidades da ponte sobre o igarapé de São Francisco. Ao se livrar das amarras, procurou a polícia e comunicou o ocorrido. Como o caminhão tinha sistema GPS de monitoramento, os policiais da ROTAM não tiveram dificuldades em localizá-lo e prender o homem que o conduzia na Estrada do Mutum, local onde também foi apreendida toda a mercadoria roubada. Agora, a polícia tenta identificar os demais integrantes da quadrilha que organizou a realizou o assalto.